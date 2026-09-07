El Bayern no sabe si podrá retener a Olise el próximo verano: «Prometer algo es delicado»

El futuro de Michael Olise vuelve a escena, pese a que se acaba de cerrar el mercado de fichajes. El director ejecutivo del Bayern de Múnich, Jan-Christian Dreesen, ha hablado sobre la estrella del conjunto alemán y ha negado que hayan tenido ofertas para venderle en la ventana estival que acaba de cerrar. Sin embargo, ha reconocido que su continuidad más allá de este curso que acaba de empezar no está para nada segura.

«Fue una tontería decir que este verano tuvimos decenas de propuestas sobre la mesa. No tuvimos ninguna», ha afirmado, descartando así el interés de los grandes de Europa. Entre los presuntos interesados, aparecía el Real Madrid, aunque ahora el CEO del club bávaro ha señalado que el futuro de Olise no llegó a correr peligro, puesto que no hubo ofertas por el futbolista francés, que fue la gran sensación del Mundial. Eso sí, ha dejado claro que no sabe si continuará más allá de esta temporada: «En este negocio, prometer algo es delicado».

En una tertulia de televisión, el directivo del Bayern fue a más, afirmando que el futuro del futbolista es algo que abordarán, una vez más, el próximo verano. «Si podremos retenerlo de forma permanente es algo que volveremos a discutir en verano», ha afirmado Dreesen.

No ha dudado, eso sí, en reflejar cuál es el deseo del Bayern, dejando claro que el objetivo es mantenerle en su disciplina, siempre que puedan hacerlo. «Olise es muy importante para este equipo. Es un mago sobre el terreno de juego», afirmaba. Sobre la postura del club respecto a una posible venta, Dreesen ha vuelto a ser contundente: «Siempre hemos dicho que no estábamos interesados. Esa es exactamente nuestra postura».