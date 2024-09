La batalla de Elena Congost por recuperar su bronce: «Lo que pasó fue desmesurado y está fuera de lugar»

En el deporte, como en la vida, debe hacerse justicia, y eso es lo que tanto Elena Congost (Castelldefels, 1987) como su nuevo abogado, Jean-Louis Dupont, han tenido claro desde el preciso momento de la descalificación de la atleta paralímpica española el pasado 8 de septiembre. Congost perdió su merecida medalla de bronce en la maratón de los Juegos Paralímpicos de París por soltarse de la cuerda que le unía a su guía, Mia Carol, pero desde esta semana su caso ya está en manos del prestigioso jurista que cambió el rumbo del fútbol europeo con la ley Bosman.

La atleta, en el día que se hace oficial su alianza con el belga, que apunta a ganadora, pues «apela al sentido común», atiende a OKDIARIO para confirmar que mantiene que lo sucedido en la capital de Francia fue una auténtica «injusticia». Además, Elena Congost cree que la aplicación de la norma fue «demasiado tajante» y confía en que este caso le dará «mucha visibilidad» al deporte paralímpico.

PREGUNTA: Hablamos con usted en el día que se hace oficial su unión con Dupont para que lleve a cabo su defensa. ¿Quién contacta con quién?

RESPUESTA: Yo quería contactar con él, pero lo veía imposible y fue él quien se puso en contacto conmigo. Tuve la intención, lo pensé, pero no llegué a hacerlo y fue el que contactó conmigo a través de mi agencia de comunicación. Tenía que darse todo y finalmente ha sido él quien se va a hacer cargo. Él decidió escribir una carta al COI, al IPCC, a los organizadores de París y al Gobierno francés. Él sabe por dónde jugar las cartas, lo que tenemos que hacer y por donde podamos jugar mejor. Al final se trata de explicar lo que ha sucedido y pedir lo que queremos, que es la medalla.

P: La medalla y sobre todo justicia, ¿no? Hace unas semanas calificaba en caliente lo ocurrido como «injusto», ¿lo mantiene?

R: Mi opinión no ha cambiado, al contrario, porque he visto que todos los medios de comunicación, las redes sociales, miles y miles de personas con mensajes bonitos, mensajes de apoyo, personas de todo el mundo, la prensa de todo el mundo ha quedado bastante sorprendida. Entonces ves que te apoyan mucho y aún te da más razón. Te hace estar convencido de que eso es tuyo y que hay que lucharlo.

P: Además, con una eminencia de la justicia como es Dupont.

R: Él es un experto en derecho europeo y ha sacado muchos casos adelante a nivel deportivo. Tiene toda mi confianza en su trabajo, en su persona y en su trayectoria. Merece todos mis respetos.

P: Antes de contactar con usted, él ya se pronunció sobre su descalificación.

R: Es un caso que le sorprendió hasta a él. Vi que al cabo de dos días de la maratón él hizo unas declaraciones. Ahí fue cuando pensé ‘ostras, me encantaría hablar con esta persona’, pero no lo hice porque me daba cosa. No sabía tampoco como llamar a una persona tan importante. Y al final fue eso que te contaba. Fue él quien contactó conmigo, me encontró a través de mi agencia de comunicación y justo hace una semana que hablábamos por primera vez y ha ido todo muy rápido. Era necesario trabajar rápido y ágil. Tengo que confiar plenamente en su trabajo. Estoy muy feliz de poder contar con él y como te comentaba, aparte de que de los mensajes de apoyo de los medios de comunicación, que una persona con su trayectoria y con su caché apueste por mí, pues claro, a mí me da mucha confianza y mucha paz.

P: Quizá sea ventajista decir que el deporte paralímpico cobra importancia gracias a su caso y también a la representación de Dupont.

R: Sí, va a darle mucha visibilidad. Seguro que le estamos dando. Si esto puede cambiar algo respecto a que las normas hay que interpretarlas, también estará bien. Y si por último consigo mi medalla, que creo que me la merezco, pues ya será el colofón de esta historia.

P: ¿Se fue muy tajante con la aplicación de esta norma?

R: Esta norma se hizo porque hace unos años los atletas ciegos podían llegar sueltos de la cuerda, en los últimos 20 metros el atleta se podía soltar del guía y estaba permitido que el guía empujara al atleta por el brazo o por la espalda. Se permitía. ¿Qué pasaba? Que el atleta, al no ver, se desviaba de su calle, de la pista atletismo y se chocaba con otro atleta o los guías se chocaban entre ellos. Hubo varios accidentes y para que eso no sucediera prohibieron que se soltara la cuerda, pero se prohibió para que no hubiera esos empujones que había en la línea de meta de las pruebas de velocidad.

P: Esto fue una cuestión de salud y de humanidad.

R: La norma no tiene nada que ver con lo que sucedió porque yo iba arrastrando al guía, le iba ayudando y me paró en seco para ayudarlo. El resultado de la prueba no se altera. No molestamos a nadie. Fue muy injusto y el castigo demasiado grande cuando además en este deporte cada día se han visto trampas de guías arrastrando atletas y no ha habido ningún tipo de sanción. Creo que estuvo totalmente fuera de lugar y fue desmesurado. Entonces es importante poner normas e interpretarlas y también ver el contexto en el que suceden las cosas.

P: Imagino que sus lágrimas serían también la del guía.

R: Llegamos a las lágrimas los dos. Fíjate. Mi guía, mi entrenador y mis hijas.

P: ¿Cuánto tiempo llevaba con él?

R: Nos entrena el mismo entrenador. Él es atleta del mismo club que yo. Él ha participado en muchos campeonatos de España de larga distancia. Entonces, cuando necesité un guía para París, decidimos que era la persona correcta. Pero como guía era este el año que habíamos empezado a trabajar juntos.

P: Él no estará en Los Ángeles.

R: Él ya ha dicho que de cara a los Juegos porque ya tiene 57 años y de aquí cuatro años serían 61. La edad va en contra. Me quedo con un amigo, con un compañero para toda la vida y no sabemos qué pasará. Ahora primero se tiene que recuperar de su lesión de rodilla y luego pues ya iremos viendo.

P: ¿Cómo se ve de fuerza para continuar en el deporte?

R: Yo ganas y fuerza tengo. Además, creo que merezco quitarme esta espinita porque dicen que las historias, si no acaban bien, es que no es el final. Mi intención es seguir hasta Los Ángeles, aunque queda mucho. Ahora hay que ir paso a paso, año a año, ir cumpliendo objetivos más pequeñitos para estar en Los Ángeles en el mejor momento de forma.