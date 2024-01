Barcelona – Villarreal: Peligro de naufragio

Primero fue la Supercopa de España y luego la Copa del Rey, enero y el 2024 comienza con dos palos severos para Xavi Hernández y el Barça, que ya solo mantiene como posibles títulos la Champions League, que arrancará en febrero con los octavos de final ante el Nápoles, y La Liga, donde recibe este sábado 27 de enero al Villarreal. Será la vuelta del Barcelona a Montjuic tras algo más de un mes de partidos a domicilio, para alivio blaugrana.

El peligro de naufragio es real pese a que Xavi insista y recalque que no teme por su puesto en el banquillo del Barcelona. Los culés se han llevado dos duros varapalos en cuestión de días, y las victorias que ha ido cosechando han estado ligadas al sufrimiento pese a que los rivales no siempre han sido temibles. Es un momento de debilidad mayúscula para los culés y el naufragio puede no ser el de Xavi pero sí el de un Barça que se puede quedar aún más lejos del liderato si sigue sumando calamidades.

La enfermería culé no para de crecer. Alejandro Balde fue el último en caer en una lista de bajas que luce cinco nombres además del lateral. Marc-André Ter Stegen, Íñigo Martínez, Gavi, Raphinha y Marcos Alonso. Tres. defensas, un portero, un medio y un extremo, todas las líneas tocadas en una plantilla especialmente corta que sigue subsanando sus problemas gracias a los más jóvenes. Ante el Athletic el mejor fue Lamine, pese a su error, y llevan días sonando Cubarsí y Héctor Fort.

El Barça se tambalea y su peligro sólo se puede arreglar con victorias y buen juego, algo que comienza a resistirse al equipo de Xavi con más asiduidad, además de una falta de concentración que, si bien es intermitente, está permitiendo generar heridas terminales para los culés en muchos partidos.

Sobre eso, y el estado de forma de algunos de sus futbolistas como Robert Lewandowski, incidió un Xavi que explica que trabajan en ello pero que no se ve capaz por el momento de atajar el problema. Sobre el polaco, además del gol, aludió que se le ve fallón en la recepción y el pase…

El Barcelona está, en cualquier caso, a sólo siete puntos del Real Madrid y a ocho de un Girona que suma un partido disputado más. Es una distancia que, con prácticamente toda la segunda vuelta por disputar, parece accesible siempre y cuando sus dos rivales principales bajen el pie en el tramo decisivo de la temporada. Al menos desde el Barça ven factible la remontada en Liga, aunque esta pasa por no fallar, y esto a los culés este año les cuesta…

Por suerte, o por desgracia, en frente tendrán a otro rival herido. El Villarreal de Marcelino García Tovar no pasa por su mejor momento y suma solo 20 puntos tras 21 partidos disputados, a sólo cinco puntos del descenso y a 15 de los europeos… Temporada gris también para los amarillos, atípica y con un margen de mejora abismal de cara al segundo ciclo de partidos domésticos, algo que seguro pasa por reaccionar desde este partido ante los culés.

Aunque el Villarreal, pese a su gran presencia en la élite en este siglo, siempre ha tenido especialmente atravesado al Barcelona, especialmente en la última década donde sólo ha logrado un triunfo en el Camp Nou en mayo de 2022, un triunfo en 22 partidos, con tres empates y 18 derrotas…