El Barcelona se proclama campeón de Liga en el regreso de Alexia Putellas

El Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga F, tras la victoria por 3-0 en el Johan Cruyff ante el Sporting de Huelva. El equipo de Jonathan Giraldez logra así su segundo título del curso, tras la Supercopa de España, y lo hace en el regreso de Alexia Putellas. La mejor jugadora del mundo volvió a jugar 299 días después de la lesión que sufrió el pasado verano y que la impidió estar con España en la Eurocopa. Ante las onubenses dispuso de 15 minutos para ir recuperando sensaciones.

Tenía la oportunidad el Barça de hacerse con el título, después de dos intentos fallidos en los que el Real Madrid debía dejarse puntos y no lo hizo. Las blancas evitaron un alirón que, por otro lado, era cuestión de tiempo, gracias a las remontadas ante el Betis y el Villarreal. En esta ocasión, la pelota estaba en el tejado de unas culés que cuentan sus 26 partidos de Liga por victorias. Y no fallaron.

Laia Codina era la encargada de allanar el camino para las de Giraldez en el 39’ de la primera parte. Ya en la segunda, Jana Fernández hacía el segundo de las barcelonistas, minutos antes de la entrada en acción de Putellas. Ya en el último minuto del partido, Oshoala ponía el 3-0 definitivo con el que el Barcelona se proclamaba campeón de Liga.

La superioridad azulgrana ha sido, una vez más, clara en esta Liga F. Después de firmar el pasado curso un pleno de victorias, esta temporada aún no se les ha escapado ningún punto en el campeonato. Aunque el Real Madrid ha reducido la distancia con ellas, las blancas sí que se han dejado puntos y han perdido los dos duelos directos. El Barça se impuso en Valdebebas por un contundente 0-4, mientras que en el encuentro que disputaron en la Ciudad Condal, acabaron 1-0 por un polémico penalti.

Se trata de la octava Liga para el Barcelona, que la ganó por primera vez en la temporada 2011-12 y, desde entonces, sólo se les ha escapado en cuatro ocasiones. Entonces, sumaron cuatro títulos consecutivos, a los que se suman los cuatro que han logrado entre 2020 y la presente campaña. Pueden redondear aún su temporada con la Champions, en la que jugarán la final frente a Arsenal o Wolfsburgo.

Vuelve Alexia

La mejor jugadora del mundo regresó a los terrenos de juego después de 299 días apartada por lesión. Alexia Putellas se rompió el pasado 5 de julio el ligamento cruzado de su rodilla izquierda, estando concentrada con la Selección para la Eurocopa de 2022. Desde entonces, afrontó un largo proceso de recuperación que no la impidió ganar por segunda vez consecutiva el The Best y el Balón de Oro, puesto que se tenía en cuenta todo lo sucedido hasta el 31 de julio del pasado año y, hasta entonces, ganó Liga, Copa, Supercopa y fue subcampeona la Champions.

Tras una larga recuperación, entró en la convocatoria para medirse en el Camp Nou al Chelsea el pasado jueves, en busca de una nueva final de la máxima competición. La igualdad en el marcador hasta el final, impidió que Giraldez le diese minutos, puesto que aún le falta ritmo de competición. Sí que volvió ante el Sporting de Huelva, con el partido y la Liga ya resueltas para las culés.