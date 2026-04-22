El Barcelona golea al Espanyol y conquista la Liga F por séptima vez consecutiva

El Barcelona no dio margen a la sorpresa en el derbi catalán y se impuso este miércoles a domicilio al Espanyol (1-4), que opuso resistencia y llegó a empatar 1-1, pero que no pudo impedir que el conjunto azulgrana certificara de forma matemática su undécimo título de la Liga F, el séptimo consecutivo.

Más allá del traspié ante la Real Sociedad a principios de noviembre (1-0), el conjunto azulgrana ha encadenado una trayectoria prácticamente inmaculada, con 75 puntos de 78 posibles para prolongar una dinastía nacional que se extiende desde la temporada 2019-2020.

Con el objetivo de sentenciar el título, pero de resguardar efectivos, saltó al campo el conjunto azulgrana. Con una media de edad de apenas 22,3 años, por las rotaciones masivas, solo Cata Coll y Caroline Graham Hansen partían respecto al once de gala, con la semifinal de la Champions ante el Bayern de Múnich en el horizonte, el Barcelona no tardó en golpear.

Y apenas necesitó una acción para hacerlo. Graham se inventó una jugada individual, filtró un pase para Carla Julià y, como dicta la ley del ex, la lateral zurda no perdonó: disparo cruzado, se confía Salvador y el balón que acabó entrando pegado al poste izquierdo para adelantar a las visitantes (0-1, min. 2).

El tanto tan tempranero dejó tocado al cuadro blanquiazul, incapaz de contener el vendaval ofensivo de un Barcelona que, pese a la línea de cinco defensas planteada por Sara Monforte, encontraba siempre vías para hacer daño y merodeó el segundo en acciones de una hiperactiva Nazareth y la debutante Rosalía Domínguez.

Sin embargo, en una acción aislada tras un saque de banda llegó el empate. Browne recibió, se giró con inteligencia y, en el intento de despeje, Marta Torrejón cometió penalti. La colegiada no dudó en señalar los once metros y la capitana Ballesté asumió la responsabilidad, engañó a Coll y puso el 1-1 (min. 28).

La alegría local, no obstante, apenas duró dos minutos. Serrajordi filtró un pase medido entre central y lateral, Graham atacó el espacio y cruzó el balón para devolver la ventaja a las visitantes (1-2, min. 30), que incluso pudieron poner tierra de por medio antes del descanso, pero Domínguez no acertó con su remate.

Tras el paso por vestuarios, el ritmo del partido se diluyó por momentos, aunque hubo una excepción constante: una eléctrica Carla Julià. La lateral siguió siendo un puñal por la banda izquierda y, en una de sus internadas, puso un centro preciso que Fenger, atacando el primer palo, transformó con el pecho en el 1-3 (min. 56).

Pere Romeu movió el banquillo con inteligencia y dio entrada a Guijarro, Pina y Alexia Putellas, tres piezas de jerarquía para hacer morir el choque. Con ellas sobre el césped, el Espanyol apenas logró estirarse, más allá de un mano a mano de Browne que Cata Coll resolvió para evitar el picante.

Ya en el tramo final, las visitantes volvieron a golpear con el mismo patrón: centro de Julià y remate de Fenger para firmar el cuarto (1-4, min. 83). El Barcelona incluso rozó la «manita» en dos ocasiones, con Pina y Alexia como protagonistas, pero Salvador lo evitó y dejó el definitivo 1-4 con el que el cuadro azulgrana se proclama campeón.