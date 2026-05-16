Nubosidad y chubascos en Castilla y León hoy según AEMET, con temperaturas cambiantes y viento moderado

Las condiciones meteorológicas en el conjunto del territorio de Castilla y León para el día 16 de mayo de 2026 se caracterizan por nubosidad en la franja norte, donde se esperan ligeras precipitaciones que podrían ser incluso de nieve en las montañas. En el resto de la región, el cielo se presentará mayormente despejado. Durante la tarde, la nubosidad aumentará y podrían registrarse algunos chubascos aislados en el noroeste. Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas ascenderán ligeramente, mientras que el viento soplará flojo, con intervalos moderados.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 16 de mayo

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en León

El cielo en León se despereza lentamente, anunciando una jornada con un 43% de nubes que se irán apoderando del firmamento. Mientras el sol asoma tímidamente a las 06:59, las temperaturas oscilan entre los 5 y 17 grados, creando un ambiente fresco. A medida que el día avanza, la atmósfera se tornará más pesada con una humedad que podría alcanzar su punto máximo en un 85%, ofreciendo la sensación de calor incluso cuando el termómetro se mantenga en cifras suaves.

Ya por la tarde, la probabilidad de que caigan algunas gotas aumenta, lo que añade un toque de incertidumbre a la velada. El viento soplará de manera moderada a 15 km/h, aunque no se descartan algunas ráfagas que podrían sorprender, más por la tarde. A la caída del sol, a las 21:38, será un buen momento para despedir el día, mientras el cielo se tiñe de matices cálidos antes de la noche.

Zamora: cielo inestable con lluvias y viento

La mañana en Zamora se despierta con un aire fresco, pero una inquietante intensidad en el cielo presagia un cambio inminente. Los primeros rayos del sol asoman entre nubes cargadas, mientras el viento comienza a danzar por las calles, anticipando un día marcado por la inestabilidad.

Con el paso de las horas, se prevé un notable descenso térmico; la mañana ofrecerá temperaturas suaves, pero en la tarde, el viento alcanzará rachas de hasta 70 km/h y la posibilidad de lluvias se incrementa considerablemente. La sensación térmica puede caer a valores más bajos, con una humedad que hará de esta jornada una experiencia húmeda y festiva. No olvide llevar paraguas, porque la inestabilidad puede sorprender en cualquier momento.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y ambiente húmedo

Este 19 de octubre amanecerá con un cielo parcialmente nublado y temperaturas rondando los 5°C, ofreciendo una mañana fresca. A medida que avanza el día, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 19°C y aunque no se espera lluvia, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta algo húmedo. El viento soplará de manera moderada del sur a una velocidad de 5 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían llegar hasta los 7 km/h, por lo que se recomienda tener precaución al salir.

Durante la tarde, el cielo permanecerá similar, con algo de nubosidad. A medida que el sol se oculta a las 21:34, la sensación térmica se mantendrá agradable, alrededor de los 19°C, proporcionando un cierre de jornada perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en las horas de luz, que serán 14 en total.

Valladolid: cielo despejado y tarde nubosa

El tiempo se presenta estable, con un cielo inicialmente despejado que dará paso a algunas nubes a lo largo de la tarde. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando una máxima de 17 grados y una mínima de 4, mientras que el viento soplará suavemente, aportando un agradable frescor.

Un día ideal para disfrutar de un paseo por los parques o simplemente relajarse al aire libre. La atmósfera tranquila invita a las actividades cotidianas, permitiendo así que los vallisoletanos aprovechen al máximo las horas de sol.

Mañana templada y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de una caminata matutina. Las temperaturas rondan los 3 grados, que se sienten algo más frescas, por lo que se recomienda abrigarse un poco. A medida que avanzamos hacia la tarde, el sol nos acompañará y las temperaturas subirán notablemente, alcanzando un máximo de 13 grados. Será un buen momento para disfrutar al aire libre, pero no olvides llevar una chaqueta ligera si planeas salir por la noche, ya que el fresco regresará.

Palencia: cielo despejado y suave brisa

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y fresco, con temperaturas mínimas que rozan los 2°C. A medida que avanza la mañana, el termómetro comenzará a elevarse, alcanzando los 16°C por la tarde, mientras una suave brisa de norte sopla a 10 km/h.

No obstante, se anticipa un cambio en el ambiente, ya que se esperan ráfagas de viento que podrían agitar el día. Las condiciones permanecerán relativamente estables, por lo que se recomienda disfrutar del sol antes que caigan algunas nubes al anochecer.

Cielos despejados y viento suave en Ávila

A lo largo de la mañana, Ávila amanecerá con cielos despejados y temperaturas que rondan los 5 grados, creando un ambiente fresco pero agradable. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance los 14 grados en la tarde, con un viento ligero que ayudará a que el calor se sienta más suave. Las condiciones seguirán siendo bastante estables, por lo que se recomienda salir con ropa ligera, pero teniendo a mano un abrigo para las horas más frías de la noche.

Segovia: cielo despejado y temperatura agradable

El cielo de esta mañana se presenta despejado, ofreciendo un inicio fresco con temperaturas que rondan los 4°C. A medida que avanza el día, el mercurio irá en ascenso, alcanzando una máxima de 16°C en la tarde, mientras una suave brisa del noreste sopla a 10 km/h. La sensación térmica, que promete ser agradable, alcanzará los 16°C y la humedad oscilará entre un 35% y un 75% a lo largo del día.

Con un panorama estable durante las primeras horas, se recomienda disfrutar del aire libre, aunque se prevé que la tarde y la noche se mantengan en calma, con nulas probabilidades de lluvia. A medida que se acerque la puesta de sol a las 21:28, el cielo seguirá despejado, ideal para una velada tranquila al aire libre.

Agradable jornada primaveral y soleada en Soria

El día comienza en Soria con un cielo que promete ser mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzan los 2 grados, aunque la sensación térmica puede rozar los 3. A medida que avanza la jornada, la temperatura crecerá, dando paso a una tarde cálida con máximas alrededor de los 15 grados, sin riesgo de lluvia en el horizonte.

Con un viento del noreste soplando a unos 10 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 7 km/h, el ambiente se sentirá fresco, especialmente al inicio. La humedad, que variará entre el 40 y el 95%, será un factor a tener en cuenta, sobre todo en las primeras horas del día. Con más de 14 horas de luz, el sol saldrá a las 6:58 y se meterá a las 21:23, permitiendo disfrutar de un extenso y agradable tiempo primaveral.