El Real Madrid pasa página tras los clásicos ganando al Madrid CFF

El Real Madrid vuelve a la senda de la victoria después de 10 días de lo más duros. Las de Pau Quesada se reencontraron con el triunfo en Fuenlabrada, donde se impusieron al Madrid CFF, en un partido en el que Linda Caicedo y Sara Däbritz hicieron los goles. Después de las tres humillaciones perpetradas por el Barcelona en los tres clásicos seguidos, que acabaron con un global de 15-2, las blancas recuperan el pulso por certificar la segunda plaza de la Liga F, que da acceso directo a la Champions y, además, evitan el alirón inmediato culé.

Con la Liga ya decidida totalmente en favor del Barcelona, después del triunfo en Valdebebas por 0-3 del pasado domingo, le tocaba al conjunto blanco pasar página. Con la Real Sociedad imparable por detrás, las madridistas no podían ceder más puntos para no meterse en un lío que condicione su participación en la próxima Champions League.

Pau Quesada optó por un once con pocas rotaciones. Regresaban al once Weir y Däbritz mientras que se quedaban fuera María Méndez, Yasmim y Feller. También una Toletti que no entraba en la convocatoria por unas molestias musculares.

Un pinchazo de las madridistas provocaba que una victoria culé el lunes, ante el Badalona, las hiciera campeonas de Liga por séptima temporada consecutiva. Algo que no deja de ser cuestión de tiempo. Pero la batalla de las blancas estaba en otro lado. La goleada de la Real Sociedad al Alhama provocaba que las donostiarras se acercaran a dos puntos, por lo que era vital un triunfo.

Y en eso trabajaron durante los 90 minutos las madridistas. Lideradas, de nuevo, por Linda Caicedo, que fue la autora del primer gol del Real Madrid. Llegó en el 48′, mientras que el gol que apuntillaba la victoria llegaría en el 63′. Däbritz aprovechaba un rechace en la frontal para sacarse un disparo con el que batía a Ulloa. Se certificaba un triunfo con el que las blancas consiguen poner tierra de por medio en la pelea por esa segunda plaza, única aspiración que les queda tras quedarse fuera de toda competición.