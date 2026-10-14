El Barcelona consigue cambiar la fecha de un partido para unirse a la huelga por la vivienda

El Barcelona ha conseguido cambiar el partido de la Champions femenina que le enfrenta al Arsenal en el Camp Nou y que iba a ser el 11 de noviembre. El conjunto azulgrana pidió a la UEFA cambiarlo para unirse a la huelga por la vivienda convocada por los sindicatos y el máximo organismo europeo se lo ha permitido. El encuentro se disputará finalmente el jueves 12 de noviembre.

En un comunicado oficial, el Barça ha explicado que la UEFA ha dado el ok al cambio de fecha. El partido, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions femenina, se jugará el 12 de noviembre (a las 18:45 horas) y no el día 11 por la huelga de vivienda.

«Debido a la huelga general prevista para el 11 de noviembre, el partido no puede celebrarse en las condiciones requeridas», explica el Barcelona, que especifica que tanto el Arsenal como la UEFA han estado de acuerdo en cambiar la fecha, y que esto entra «en conformidad con el reglamento de la competición».

Hace unos días, el Barcelona había solicitado a la UEFA un cambio de fecha, ya que consideraban que la paralización de varios sectores durante la jornada de huelga general por la vivienda podía afectar a la celebración del evento en su fecha prevista, el 11 de noviembre. El encuentro se jugará en el Camp Nou y las entradas ya compradas seguirán siendo válidas para el encuentro, aunque se juegue un día después.

El partido se jugará en el Camp Nou debido a la gran relevancia que tiene el partido, o, al menos, a las expectativas que tiene el propio Barcelona. Son dos de los equipos más importantes de la competición -entre otras cosas, jugaron la final de la Champions en 2025, ganada por el Arsenal-, y en el club azulgrana esperan una buena entrada en el principal estadio que tienen.