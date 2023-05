El Barcelona se clasifica para la Final Four de la Euroliga

El Barcelona se metió en la Final Four de la Euroliga tras imponerse al Zalgiris Kaunas por 66-77 en el tercer encuentro de la serie de los play-offs. Los de Sarunas Jasikevicius optaron ir por la vía rápida para clasificarse por tercera temporada consecutiva a los encuentros para pelear por el título, que tendrán lugar en la propia ciudad lituana de Kaunas.

Los culés fueron superiores en toda la serie y, tras superar a los lituanos en dos ocasiones en el Palau, llegaban a Lituania con el objetivo de dejar la serie vista para sentencia en su tercer encuentro. Al Barcelona le bastó con una nueva exhibición del dúo checo para derrotar a Zalgiris en su cancha. Satoransky y Vesely fueron los máximos anotadores de la contienda con 14 puntos cada uno.

No obstante, los lituanos se llegaron a poner por delante durante el segundo cuarto, pero no pudieron conservar la ventaja ante un Barça que no necesitó ni al mejor Mirotic, que solo hizo nueve puntos en esta ocasión. Ulanovas fue prácticamente la única esperanza por parte de Zalgiris. Con 13 puntos y nueve rebotes fue el mejor de los locales y el único junto a Birutis y Jokubaitis que parecían querer estirar el chicle de la serie.

Aun así, Zalgiris desaprovechó una de sus mayores bazas en su último día como equipo competidor en la Euroliga. Los de Kazys Maksvytis fueron superiores al Barça en el rebote ofensivo, algo que no supieron aprovechar pese a recoger 12 pelotas en cancha contraria. Por su parte, los blaugranas castigaron desde el tiro de tres, distancia donde Abrines volvió a deslumbrar con sus triples.

Por tanto, el Barcelona ya espera rival en la Final Four al ser el único equipo que, de momento, ya se sabe que estará en Kaunas a partir del próximo 19 de mayo. La final será el día 21. Los de Jasikevicius, como decíamos, enlazan tres años seguidos en los que están en plena disputa por un título que no consiguen desde 2010.