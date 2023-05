La Euroliga descarta suspender el Partizan-Real Madrid tras la tragedia en Belgrado

La tragedia ha sacudido con fuerza este miércoles la ciudad de Belgrado. Un adolescente de 14 años ha matado al menos a nueve personas, la mayoría menores, en un colegio de la capital serbia. Las autoridades han confirmado la detención del sospechoso y de su padre, propietario del arma utilizada.

A pesar de la matanza, la Euroliga no se plantea suspender el partido de este jueves entre el Partizan de Belgrado y el Real Madrid, según ha podido confirmar OKDIARIO. Lo único que impediría la disputa del encuentro es que el Gobierno serbio prohibiera la celebración de cualquier evento deportivo, como ocurrió hace tres meses con el devastador terremoto de Turquía.

Lo que sí hará el club serbio es lucir un uniforme especial completamente negro frente al Real Madrid. Además, se guardará un minuto de silencio antes de este cuarto capítulo del ‘playoff’ de Euroliga entre ambos equipos, que el Partizan afronta con ventaja de 2-1 en el global de la eliminatoria después del triunfo blanco del martes.

The Euroleague Basketball family would like to extend its heartfelt condolences to the victims and families of Wednesday's school attack in Belgrade, Serbia 🙏

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 3, 2023