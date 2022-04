El FC Barcelona recibe al Cádiz CF en el Camp Nou, para cerrar la jornada 32 de la Liga Santander. El conjunto culé, después del batacazo en la Europa League, está obligado a ganar si quiere seguir con opciones de poder pelear por el título en este tramo final del curso. Sigue en directo el partido en OKDIARIO, con comentarios minuto a minuto sobre todo lo que suceda en el estadio barcelonista.

FC Barcelona – Cádiz: resultado del partido de Liga Santander, en directo

Minuto 3 – Ocasión clara para Dembélé

Se va Dembélé por la línea de fondo, apura hasta llegar al primer palo y dispara, pero despeja Ledesma. El rechace lo caza Ferran y vuelve a despejar el meta cadista.

Minuto 1

La pega Memphis desde fuera del área, pero se marcha fuera el balón. Primer ataque del Barça.

Minuto 1

¡COMIENZA EL PARTIDO! Arranca el partido en el Camp Nou. FC BARCELONA 0-0 CÁDIZ.

20:58 – ¡Saltan los jugadores!

¡Saltan los jugadores al terreno de juego del Camp Nou! A punto de comenzar el encuentro entre el Barcelona y el Cádiz.

20:55 – Todo listo en el Camp Nou

¡PREPARADO TODO EN EL ESTADIO DEL BARÇA! Quedan apenas cinco minutos para que arranque el encuentro en el Camp Nou entre el Barcelona y el Cádiz. Arbitra el partido Jaime Latre, asistido en el VAR por Gil Manzano.

20:50 – Alemany: «La Liga no depende sólo de nosotros»

El director deportivo del Barcelona, Mateu Alemany ha comparecido antes del partido ante los medios. Ha hablado de la polémica generada por los hinchas del Eintracht, de las posibilidades en Liga, así como de las renovaciones de Gavi y Araujo: «Se van a anunciar las medidas para que no vuelva a ocurrir lo del jueves. El objetivo es ganarlo todo y aprovechar las posibilidades que puedan quedar de ser campeón, aunque no depende sólo de nosotros. Llevamos buena racha y ahí vamos a seguir. No hablamos de los procesos y en cuanto estén hechas las renovaciones, se anunciará».

20:45 – El Barça, obligado a ganar

Después de la invasión alemana del Camp Nou y la posterior eliminación de la Europa League, el Barcelona vuelve a la competición obligado a ganar. Sólo le queda la Liga al equipo de Xavi y, si quieren competirla, tienen que ganarlo prácticamente todo. De lo contrario, darían la posibilidad al Real Madrid de ganarla en tres jornadas.

20:40 – El once del Cádiz

El Cádiz sale en el Camp Nou con: Ledesma; Parra, Luis Hernández, Fali, Espino; Salvi, Jonsson, José Mari, Álex Fernández; Lucas Pérez y Rubén Sobrino.

20:35 – Memphis, gran sorpresa en el once

Muchas novedades en el once de Xavi Hernández. Sale el Barcelona con: Ter Stegen; Dest, Eric García, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Dembélé, Ferran y Memphis Depay.

20:30 – Previa

¡Bienvenidos a la retransmisión del partido de la Liga Santander entre el FC Barcelona y el Cádiz! Los de Xavi buscan cerrar las heridas de la eliminación en la Europa League ante un equipo gaditano que quiere salir del descenso. A partir de las 21:00 horas comenzará a rodar el balón en el Camp Nou, en el partido que cierra la jornada 32 del campeonato.