Cuarto partido para Xavi y un nuevo examen. Uno de los más importantes hasta ahora porque lo que necesita la plantilla del Barça es un chute de moral con el que poder ir a Múnich para jugar frente al Bayern -a puerta cerrada- en el partido definitivo que marcará el futuro de los azulgranas en la Champions League. Eso sí, la tarea no será fácil porque delante está un Betis que viene haciendo las cosas bien y que con un triunfo le sacarían siete puntos a los culés.

El Barça recibe al Betis en el Camp Nou días antes de medirse al Bayern de Múnich. Desde la llegada de Xavi los culés suman pleno de victorias en Liga y gracias a ello han conseguido retomar un poco el rumbo, aunque aún queda mucho trabajo para pegarse a los puestos más altos de la clasificación. Ante los andaluces querrán seguir en esa dinámica, pero a nadie se le escapa que todas las miradas están puestas en el partido del miércoles de Champions League.

Pero para llegar a Múnich antes hay que medirse al conjunto que dirige Manuel Pellegrini y que está dejando grandes sensaciones este curso. Quintos en la clasificación, a un punto del Sevilla que marca los puestos de Champions League, el Betis quiere aprovecharse de este Barça que todavía no ha terminado de salir de la crisis deportiva. Y es que las sensaciones dejadas por el equipo de Xavi Hernández siguen siendo irregulares: con bajones físicos y falta de gol.

Con la intención de sacar los tres puntos Xavi Hernández apunta a repetir el once que sacó en el Estadio de La Cerámica ante el Villarreal: Ter Stegen; Eric García, Ronald Araújo, Gerard Piqué, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Nico González; Memphis, Gavi y Abde. En la convocatoria del Barça no estarán jugadores como Pedri, Braithwaite, Kun Agüero, Ansu Fati o Sergi Roberto, que se encuentran de baja por lesión.

En medio de toda la vorágine por el caso de la renovación de Ousmane Dembélé, el extremo francés seguirá teniendo unos minutos para recuperar el ritmo competitivo que ha perdido después de sufrir su última recaída. Xavi ya ha asegurado que no mandará a la grada al ex del Dortmund si decide no renovar, pero sigue teniendo la confianza y la esperanza de acepte la propuesta del Barça y pueda continuar defendiendo la elástica culé durante muchos años más.

A asaltar el Camp Nou sin Fekir

No será sencillo para el Barcelona que los tres puntos se queden en la Ciudad Condal. El Betis llega tras ganar sus últimos cuatro partidos: dos victorias en Liga, una en Copa y otra en Europa League; anotando 12 goles y sólo habiendo encajado uno. La mala noticia para Manuel Pellegrini es la ausencia de su gran estrella, Nabil Fekir, que tiene que está sancionado por ciclo de tarjetas.

Viendo el lado positivo a la ausencia del ex del Olympique de Lyon, la irrupción goleadora de Juanmi Jiménez podría ser un factor a tener en cuanto ante la fragilidad defensiva de los azulgranas. Además, Loren llega enchufado después de hacer un hat-trick en la Copa del Rey y también será una gran amenaza para Gerard Piqué y compañía, aunque Willian José sería el referente en ataque.

Rui Silva defenderá, previsiblemente, la portería bética en el Camp Nou, aunque no hay que descartar a Claudio Bravo. Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz y Álex Moreno estarían en la defensa. Guido, William Carvalho, Rodri, Canales y Juanmi actuarían en la medular y el citado Willian José como hombre más adelantado. Estos futbolistas buscarán los tres puntos con los que colarse en puestos de Champions League, pero también son conscientes de que si pierden los de Xavi Hernández sólo se quedarán a un punto de los béticos.