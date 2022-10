El Barcelona aumenta la presión sobre Messi

El Barcelona sigue ejerciendo presión a Leo Messi para que se haga posible el sueño de que el argentino regrese al Camp Nou. Ni dos años se han cumplido del adiós del 10 de la que fue su casa durante toda una vida cuando se habla, ahora más fuerte que nunca, de si su regreso es posible a corto plazo. Son ya varias las señales que desde diferentes puntos del club se ha emitido en dirección a Messi, con el runrún de su renovación con el Paris Saint Germain y aprovechando esa sensación que siempre ha tenido en París desde que llegó, que no estaba en su casa.

«Sabemos hacer milagros», decía en alusión a Messi el vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, que creía factible económicamente la vuelta del argentino, cuando hace pocos meses que se cumplió un año del portazo a su continuidad. En aquel momento fue inviable que Messi siguiera pero ahora sí parece volver a encajar a nivel económico y dejan la posibilidad de su regreso a la parcela deportiva: «Si la dirección deportiva lo considera oportuno, nos pondremos a trabajar para ello. Sabemos hacer milagros. Leo Messi es un activo del club y siempre tendrá las puertas abiertas».

Leo Messi llegó al PSG en el verano de 2021 tras finalizar su contrato con el Barcelona. El argentino firmó en aquel entonces un contrato por dos temporadas, por lo que a final de éste expira y será libre de irse a otro club. El club parisino ya ha presentado una propuesta de renovación al jugador, al que mejoran sus emolumentos con otra oferta mareante.

Pero el argentino está en estos momentos dándole vueltas a la historia. La adaptación de Messi en París no ha sido fácil, le ha costado bastante encajar tanto en la ciudad como el equipo tras una vida entera en Barcelona. El primer año no se encontró y sus números hablan por sí solos, dejando evidencia de que no fue fácil para él encajar con sus nuevos compañeros.

«Me siento bien, me siento diferente a lo que fue el año pasado. Sabía que iba a ser así. Lo dije anteriormente. Lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca», decía sobre ese primer año recientemente, pero apuntaba que ya le había cogido al equipo y a su nueva ciudad: «Este año es diferente. Llegué con otra cabeza, más acomodado al club, al vestuario, los compañeros y al juego. La verdad que me siento muy bien. Volví a disfrutar».

Desde el Barcelona saben perfectamente cómo es Messi y lo mucho que está ligado a la Ciudad Condal y al club y que, pese a cómo se dio su salida, le pesa mucho más el corazón y lo que siente por los colores blaugrana que su recelo al club. Es por eso por lo que se están moviendo poco a poco desde la cúpula de Joan Laporta para hacer posible lo que hasta poco parecía imposible, traer de vuelta a Messi.

«¿Lo de Leo? A ver como se da, pero no es momento de hablar de Leo, le queremos mucho pero no le hacemos un favor a él si hablamos de eso. Hay que dejarle que disfrute ahora de París», era la respuesta de Xavi Hernández hace unos días, antes de medirse al PSG, ante los rumores de vuelta del argentino, aunque ya dijo en el pasado que su vuelta le gusta y mucho: «Es una utopía centrarnos en Leo. Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría. Sí».