El Barça vuelve a desertar de España: dos jugadores pueden ser baja por supuestas lesiones a última hora

El Barcelona vuelve a desertar de la selección española y dos jugadores importantes de su plantilla, convocados por Luis de la Fuente para este parón de marzo, podrían perderse los dos encuentros de España contra Holanda en los cuartos de final de la Liga de Naciones por una posible lesión en sus rodillas derechas. Iñigo Martínez y Marc Casadó terminaron tocados el partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Los dos jugadores regresan a Barcelona, no se quedan en Madrid, donde tendrían que estar ya desde este lunes en Las Rozas, y pasarán pruebas médicas para valorar el alcance de sus lesiones.

Iñigo Martínez y Casadó terminaron tocados el partido contra el Atlético de Madrid, según informó el Barcelona una vez entrada la madrugada de este lunes. Los dos jugadores del equipo culé terminaron el intenso partido en el Metropolitano con molestias en sus rodillas derechas y este lunes pasarán pruebas médicas en la ciudad Condal para ver el alcance de la posible lesión. Una vez tenga los resultados el club catalán, se pondrán en contacto con los servicios médicos de la selección española para valorar si van convocados o no.

Iñigo Martínez jugó los más de 98 minutos que duró el partido completos y celebró sobre el césped con su equipo la tremenda victoria que logró el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Casadó fue retirado en el minuto 67 de partido por Eric García, pero tampoco se retiró con gestos de dolor. No es la primera vez que el Barcelona tiene este tipo de problemas casualmente justo antes de una convocatoria con la selección española. Y ninguna de las dos lesiones se vio de manera clara sobre el terreno de juego.

Y es que son hasta 15 los jugadores que manda el Barcelona a este parón de selecciones. Siete de ellos a la selección española. Otros tres a la sub-21. En este caso, Iñigo, que volvía después de un tiempo, y Casadó, que se está ganando un sitio, podrían ausentarse de una convocatoria en la que no está Gavi y que quizás puede sustituir al propio Casadó.

Lamine Yamal se va directo con España

Lamine Yamal, extremo del Barcelona y autor del 2-3 contra el Atlético de Madrid (2-4), «tenía claro» que si marcaba «iba a ser en partidos importantes» como el de este domingo, según declaró el futbolista, que consideró el triunfo como «un golpe sobre la mesa» al ser «líderes» con «un encuentro menos».

«Al final, era un partido muy importante. Ganar al Atleti hoy es un golpe sobre la mesa. Nos poníamos líderes con un partido menos. Muy contentos», expresó a DAZN, donde desveló que estaban «en el vestuario todos juntos» celebrando la victoria y «disfrutando».

Suyo fue el 2-3 que marcó la diferencia. «Tenía claro que si marcaba iba a ser en partidos importantes. El equipo me ha necesitado hoy, he marcado el 2-3 y ha sido un gol importante. Desde que el balón estaba en el otro lado ya estaba viendo que Gallagher se estaba alejando de mí, he chutado y por suerte ha entrado”» declaró.

«Al final, de la rabia e importancia que no estábamos cómodos, hemos sacado nuestra mejor cara. El gol de Lewandowski ha sido muy importante, el de Ferran también, que ha sido el empate, y el gol mío y el cuarto de Ferri han salido solos», añadió.