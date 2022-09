El Barcelona está llevando, poco a poco, su particular españolización de la plantilla y tiene, con vistas al futuro, continuar haciéndolo en la medida de lo posible. Xavi Hernández cuenta ya en su once con cinco futbolistas más que asiduos en el once titular. Pedri González, Gavi, Sergio Busquets, Eric García y Alejandro Balde están siendo cinco de los más habituales en las alineaciones, fijos por el momento para el entrenador que confía en los hombres de la casa. Pero quiere más.

Pese a que el mercado apuntaba a saldarse sin fichajes españoles, en las últimas horas del mismo se acabaron concretando los fichajes de Héctor Bellerín y Marcos Alonso para reforzar los costados. Son dos incorporaciones que pueden ir directas al once a medio plazo, una vez que sumen semanas con el equipo. El puesto de lateral no tiene un dueño fijo, con Koundé como hombre más utilizado aunque se espera que ocupe la zaga pronto, por lo que Bellerín podría ir al once.

El lateral zurdo del Barça está completamente españolizado. Xavi cuenta con tres opciones, todas españolas. Si en los últimos años la opción de Jordi Alba parecía incuestionable ahora aparece como tercera posibilidad para el entrenador. Balde le ha comido la tostada al capitán a base de buenos minutos y Marcos Alonso, que llegó hace poco, parece ser la otra opción confiable.

Con respecto a la temporada pasada, siguen siendo indiscutibles para Xavi tanto Pedri como Busquets. La medular culé sin ellos no tiene sentido y para el entrenador sigue siendo pilares prácticamente irremplazables en estos momentos por lo que significan para el equipo, especialmente porque no tienen un relevo de sus características o nivel.

Los otros dos, Gavi y Eric, ya fueron importantes la temporada pasada pero en esta han dado un paso al frente. El mediocentro se ha asentado en el once por delante de Frenkie de Jong, que tuvo un verano turbulento. El central, pese a la llegada de Koundé y Christensen, sigue estando en los planes y está creciendo desde la confianza que le está dando Xavi.

En la plantilla además cuenta Xavi con Ansu Fati o Ferran Torres, dos futbolistas que han perdido algo de foco debido al nivel de los Dembélé o Raphinha teóricos titulares para el entrenador, además de un polivalente Sergi Roberto y un olvidado en el limbo Gerard Piqué. Peña y Tenas, las alternativas a un Ter Stegen que no parece sencillo que pierda el sitio.

Más fichajes españoles

En total el Barça cuenta con 15 españoles en plantilla y solo 10 internacionales en estos momentos. La idea de la dirección deportiva culé es seguir ampliando el número de nacionales, siguiendo un proceso de españolización bastante complejo. Entre los objetivos de cara a la próxima temporada el club tiene en el punto de mira a dos vascos, Íñigo Martínez del Athletic de Bilbao, y Zubimendi, de la Real Sociedad.

Por el central ya mostró interés el Barça este pasado mercado en un momento del mercado en el que la operación de Jules Koundé pendía de un hilo. Los culés recurrieron a él ante la posibilidad de que se esfumara el galo, aunque finalmente cuajó y se descartó el traspaso del internacional español. El de Ondarroa se encuentra en su último año de contrato con el Athletic y en enero será libre de negociar con otro club de cara a la próxima temporada.

El caso de Zubimendi aparece en el mapa del Barça como relevo generacional de Busquets. El jugador de la Real Sociedad ha crecido muchísimo en este último año disparando su valor hasta los 30 millones de euros. Es un fijo para Imanol Alguacil en el pivote y, a sus 23 años, tiene contrato hasta 2025 con el cuadro txuri-urdin.