El Barça, más cerca de poder fichar a Messi

Mucho se ha especulado en las últimas semanas sobre el famoso plan de viabilidad que habría presentado el Barcelona a La Liga con el objetivo de poder operar bajo la regla 1/1 en el próximo mercado de fichajes. El citado plan tendría un recorrido de dos años y permitiría al Barça poder fichar con normalidad a pesar de no haber equilibrado aún sus ingresos y gastos. La ejecución del plan cabe suponer que tendría como objetivo equilibrarlos en el plazo de dos años.

Lo primero que hay que decir es que todos los clubes han trasladado antes del 30 de abril su previsión de ingresos y gastos. El Barcelona no es especial ni diferente en esto. La Liga debe valorar la certeza de esas previsiones y conceder un límite salarial. Todo aquel ingreso o reducción de gasto que no sea cierto deberá confirmarse, pero nunca antes se dará por seguro. Es por ello que el famoso plan de viabilidad al que tendría que dar el OK Javier Tebas para poder fichar a Messi no deja de ser una falacia filtrada por la directiva culé, pero sin fundamento alguno.

Imaginemos que dentro del plan está previsto generar 100 millones en plusvalías por ventas de jugadores. A nadie le entraría en la cabeza dar por buena esa cifra sin que se acredite con las ventas. Lo mismo ocurriría con planes de reducción salarial de los futbolistas en nómina. Imagino que se filtra con el objetivo de crear un relato de esperanza para el fichaje de Messi y de victimismo si finalmente no se produce.

En cualquier caso, parece claro que el Barcelona comienza a tener buenas noticias en el aspecto económico. La salida de Busquets y Alba aliviará la masa salarial de la temporada que viene. Ventas de jugadores como Koundé, que ya se especula, Ansu Fati o Raphinha sin duda serían un gran impulso para acercarse al equilibrio presupuestario. Mientras no se acredite, el Barça deberá fichar por el 40% de los ahorros que consiga a partir del 1 de julio antes de poder acogerse al 1/1.

La llegada de Messi, cada vez más remota si atendemos a las últimas informaciones, en todo caso dependerá de que el argentino acepte un salario mucho más bajo de lo que podría conseguir en Arabia. Obviamente sería mucho más sencillo bajo la regla 1/1 que con la del 40%. En cualquier escenario, Laporta ya habrá convencido a muchos de sus fieles de que él hizo todo lo posible para el retorno del astro argentino.