El proyecto del Espai Barça se tambalea. Estaba previsto que el club comenzara las obras del Camp Nou en el próximo mes de junio pero todavía no cuenta con la licencia definitiva. Hace casi un año, en abril de 2022, Laporta y Ada Colau comparecieron de manera conjunta para anunciar la aprobación de la licencia para reformar el estadio, pero esta estaba sujeta a las modificaciones introducidas por la nueva Junta Directiva.

Estos cambios en el proyecto todavía no han sido aprobados por el Ayuntamiento, por lo que el Barcelona no dispone de la licencia de obras definitiva para acometer esa remodelación del Camp Nou. A todo esto, el tema de la financiación se está retrasando más de lo esperado y todavía no han encontrado a alguien que alcance las exigencias del club. Las negociaciones con Goldman Sanchs y JP Morgan no han ido como Laporta esperaba y no han logrado el acuerdo que buscaban. Sin financiación se hace muy complicado poder iniciar las obras debido a la delicada situación económica que atraviesa la entidad.

Ante todos los problemas que están teniendo, el Barça decidió dar un paso atrás en febrero y volver a contar con Nikken Sekkei, el despacho de arquitectos japoneses que en 2016 ganó el concurso internacional en el que estaba en juego la rehabilitación y ampliación del Camp Nou, más conocido como Espai Barça. Con la llegada de Laporta se rompió el contrato para dárselo a Torrella Arquitectura-Ingeniería. Finalmente, han dado marcha atrás y contarán tanto con Nikken Sekkei como con Torrella Arquitectura-Ingeniería y JG Ingenieros.

Sin embargo, tal y como desvela Culemanía, todavía no tienen la licencia de obra definitiva y sin ella no pueden empezar las obras. El retraso de este proceso supondría ampliar la estancia del Barcelona en Montjuic. Acorde con esta información, hace casi un año que se aprobó la licencia del Espai Barça negociada con la junta de Bartomeu pero con la llegada de Laporta se introdujeron unas modificaciones. Estos cambios consisten en no tocar la primera grada del estadio y derribar la tercera para hacerla completamente nueva.

Antes de que se pueda ejecutar cualquier movimiento tienen que aprobarse aspectos de tipo sostenible, tecnológico y de accesibilidad. No obstante, desde el Barça hay ciertas dudas con el proyecto desde que se optó por Limak como constructora para acometer la reforma del Camp Nou y recomiendan detener todo. Lo cierto es que el club se ha metido en un lío con la licencia de obras y además hay elecciones en mayo en el consistorio, lo que podría retrasar la aprobación de la misma y en la entidad hay cierta preocupación por ello.