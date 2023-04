El Barça se harta de los desaires de Raphinha

El Barça comienza a estar un poco harto de las formas y actitud de Raphinha, especialmente cuando Xavi Hernández decide que su tiempo sobre el terreno de juego se ha acabado. Su último enfado ante el Getafe fue más que evidente y es una actitud que no ha sentado nada bien al cuerpo técnico del catalán, molesto principalmente porque no es la primera que protagoniza. Tras ser sustituido en el 87′, el brasileño se ensañó con el techo del banquillo, en otra muestra más de su enojo por ser uno de los cambios.

Los 26 años de Raphinha, las reiteradas quejas públicas y el tono de estas no gustan ni a Xavi Hernández, ni a su staff ni a parte del vestuario que vivió con desagrado cómo entró en cólera el brasileño tras ser sustituido por Pablo Torre tras jugar prácticamente todo el partido, restando apenas tres minutos más el descuento pese al 0-0 en el marcador.

Xavi, en la rueda de prensa posterior, no quiso echar leña al fuego y pasó de puntillas por esta situación, afirmando que le dice «a los jugadores que hay que cabrearse primero con uno mismo y luego con el entrenador» y que «no tengo problemas» al respecto. Pero lo cierto es que no es un caso aislado y sí una dinámica que se está repitiendo y que el brasileño, a juicio del cuerpo técnico, debe saber controlar, especialmente por sus 26 años.

También se manifestó al respecto el propio Raphinha, rectificando su comportamiento y disculpándose a su manera: «La última vez que me enfadé dije que intentaría que sería la última, pero es difícil. Me gusta estar en la cancha, ayudar al equipo a ganar, estamos necesitando un gol para salir con la victoria, pero es normal el enfado del partido, esto molesta un poco».

«Pero hay veces que tenemos que saber que hay un compañero que está listo para entrar y ayudar al equipo», sentenciaba Raphinha su reflexión tras el calentón por ser sustituido en el tramo final. Pese a que gusta esa ambición, ganas por ayudar y enfado personal, en el club considera que va en contra de la idea que quieren que predomine en el vestuario, una filosofía de comunión y unión, de familia, de apoyo por el que está por entrar, más cuando es un joven como Pablo Torre.

El tema es que no es la primera vez que le sucede esto a Raphinha. Otra muy sonada fue durante la eliminatoria de Europa League ante el Manchester United, cuando fue sustituido en el partido de ida en el minuto 83 por Ferran Torres, sobre todo porque participó en los dos goles, un tanto y una asistencia. Dio una patada a la nevera donde se guardan las bebidas y golpeó con el puño el asiento del banquillo en una situación desagradable para todos.

En aquel momento también se pronunció Xavi, que manifestó que entendía «el enfado de Raphinha» pero que tomó la decisión «por el bien del equipo, nunca hago cambios para señalar a nadie». «Me ha pedido disculpas, pero no lo tiene que hacer. Siempre pido ambición a mis jugadores y él lo ha sido. A mí también me molestaba que me sustituyeran», concluía en aquel momento Xavi.

Raphinha suma esta temporada nueve goles y nueve asistencias en 41 partidos disputados, aunque lleva un mes sin ver puerta y dos sin un pase de gol a sus compañeros justo en este momento de la temporada donde la recuperación de Ousmane Dembélé, su principal rival por los minutos, no termina de producirse.