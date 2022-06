El FC Barcelona ya ha dado forma a lo que será la pretemporada 22/23, la primera con Xavi Hernández a los mandos de la primera plantilla culé. La fecha elegida para dar el pistoletazo de salida a este nuevo curso será el próximo 4 de julio, momento en el que los jugadores blaugrana pasen las primeras pruebas médicas en horario matinal, siendo por la tarde el primer entrenamiento de la nueva campaña. A expensas de conocer qué canteranos tendrá su oportunidad, qué jugadores extienden sus vacaciones y qué fichajes llegan antes de esa fecha, ya se conocen algunos detalles más.

La Ciudad Deportiva Joan Gamper es el lugar elegido para comenzar esta nueva temporada. La pretemporada comenzará ese 4 de julio con los pertinentes exámenes médicos a todo y cada uno de los jugadores que estén a las órdenes de Xavi, que medirá en qué estado llegan tras las vacaciones. Tras esa mañana, será el turno por la tarde la primera sesión de entrenamiento 22/23.

El Barça aún no ha desvelado cuál será el día elegido para partir rumbo a Estados Unidos, donde realizará gran parte de la pretemporada y donde disputará algunos partidos amistosos ante equipos de la Major League Soccer (MLS). Sí ha concretado la fecha para los dos primeros amistosos confirmados. Los culés disputarán amistosos ante el Inter Miami CF, el equipo de David Beckham, el próximo 19 de julio. Y también ante el New York Red Bulls, el 30 de julio en Nueva York.

Pese a no desvelar fechas, es previsible que el Barça complete semana y medio o dos semanas en suelo español antes de comenzar su gira por Estados Unidos, a tenor que el primer encuentro ante el Inter Miami será el martes 19 de julio. Tiempo atrás se comentó que el Barcelona disputaría también amistosos de pretemporada ante la Juventus y el Real Madrid en territorio americano pero la entidad blaugrana no ha confirmado ninguno de estos. En principio, la causa del no anuncio se explicaría por la falta aún de fecha para estos partidos que se jugarían antes del NY Red Bulls, de los que ya se conoce lugar en Las Vegas ante los blancos y en Dallas ante los bianconeri.

«Cabe destacar que la última visita del Barça a Estados Unidos fue hace tres años, en verano de 2019. Pero, sin duda, en la última década ha sido un destino habitual en las pretemporadas del primer equipo. Aparte de la visita del 2019, también viajó en 2011, 2015, 2017, y 2018, año en el que realizó una gira conjunta con el Barça Femenino», cita el club culé en su comunicado.