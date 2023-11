Balotelli estrella su cochazo, sale tambaleándose y se niega a hacer el test de alcoholemia

Nuevo escándalo con Mario Balotelli de por medio. El delantero italiano, que ahora milita en el Adana Demirspor de la Superliga turca, estrelló su coche contra un muro en Brescia este jueves por la noche. Varias personas fueron testigos del accidente y grabaron lo ocurrido. Unas imágenes en las que se ve al jugador saliendo del vehículo tambaleándose, con dificultades para andar.

Pero la cosa no queda ahí, pues Mario Balotelli se negó a hacerse el test de alcoholemia después de empotrar su coche contra esa pared, de ahí que se piense que iba bebido. El jugador de 33 años conducía un Audi Q8 valorado en más de 100.000 euros cuando se salió de la carretera y se estrelló contra un muro, según informó el diario local Fatto Quotidiano.

El accidente tuvo lugar en la calle Orzinuovi, alrededor de las ocho y media de la tarde, cuando Balotelli, que se recuperaba de una lesión, regresaba a casa. La agencia italiana de noticias ANSA detalló que el coche quedó destrozado y que todos los airbags se activaron, de ahí que el ariete se salvara y saliera ileso. Balotelli, que estaba lesionado, logró salir del vehículo pero se le veía aturdido, tambaleándose y con dificultades para caminar. Los servicios de emergencia lo asistieron y le pidieron someterse a una prueba de alcoholemia, algo que Balotelli rechazó tajantemente. Por este motivo, la policía local le retiró el carné de conducir de inmediato y el caso llegará a los tribunales.

Su hermano Enock Barwuah, que también es futbolista, acudió al lugar del siniestro tras terminar su entrenamiento con su equipo y se llevó a Balotelli a casa. El delantero es conocido por sus numerosos escándalos dentro y fuera del campo. Balotelli fichó por el Adana Demirspor en septiembre, con un contrato de un año, y había marcado tres goles en cinco partidos con el club turco. Esta semana, el exjugador del Inter y del AC Milan expresó su deseo de volver a la selección italiana.

Hace algo más de un año, Mario Balotelli volvió a sorprender a todos con una de las suyas. El excéntrico delantero italiano desapareció, nadie sabía nada de él desde que días atrás hubiese sido grabado de fiesta junto a una mujer que prácticamente lo llevaba a hombros porque no podía sostenerse en pie. Desde entonces, no volvió a dar señales, no apareció por los entrenamientos de su equipo por aquel entonces, el Sion, aunque desde el club suizo aseguraban que estaba enfermo. Sus continuos problemas extradeportivos han acabado por perjudicarle en los terrenos de juego, porque hablamos de un delantero con un gran talento cuya carrera ha podido ser mucho más importante de lo que ha sido, aunque ha jugado en el City y en la selección italiana.