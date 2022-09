El baloncesto mundial se rinde a España: Doncic, Harden, Ginobili…

El baloncesto mundial se ha rendido al reinado de España en el Eurobasket, competición que ha conquistado en cuatro de sus seis últimas ediciones. Grandes estrellas del presente y el pasado como Luka Doncic, James Harden o Manu Ginobili han alabado el triunfo de las huestes de Sergio Scariolo. Hasta la propia FIBA se ha tomado con humor su mala previsión, ya que antes del torneo situó a la selección española como séptima favorita entre las aspirantes al oro.

Okay, 🇪🇸 Spain got us too 🤷‍♂️#EuroBasket pic.twitter.com/Anvfv12l0q

— FIBA (@FIBA) September 18, 2022