Bagnaia y el accidente de tráfico triplicando la tasa de alcoholemia que lo cambió todo

La temporada de Pecco Bagnaia tuvo un antes y un después tras el parón de verano. El piloto italiano se marchó de vacaciones a 66 puntos de Fabio Quartararo tras su victoria en Assen y la caída del francés. Para celebrarlo, se fue a Ibiza junto a unos amigos. Allí tuvo un accidente de tráfico que lo cambiaría todo por completo y le haría reflexionar. El de Ducati conducía ebrio y triplicó la tasa de alcoholemia permitida.

La Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep se personaron en el lugar del accidente y le realizaron la prueba de alcoholemia, en la que dio positivo con una tasa de alcohol de 0,87 mg/l en aire, lo que supera en más de tres veces el límite permitido en España de 0,25 mg/l. Además, esta cifra se considera un delito penal en España y supone la retirada del carnet de conducir.

Por suerte, no hubo vehículos implicados en el accidente y nadie salió herido. Al día siguiente, el piloto pidió perdón con un comunicado en redes sociales en el que lamentaba lo sucedido y aseguraba que era «prácticamente abstemio». Pecco reconocía que había cometido un «error» y que no volvería a suceder: «Os aseguro que he aprendido la lección».

«Ayer por la noche estaba en Ibiza con mis amigos en una fiesta por el parón sin carreras de MotoGP. Estábamos celebrando juntos mi victoria en Assen. A la salida de la discoteca, alrededor de las 3, en una rotonda terminé con las dos ruedas delanteras en la cuneta sin que se viesen implicados otros vehículos o personas. El control de alcoholemia hecho por parte de la Policía determinó que bebí por encima de lo que permite la ley española. Lamento mucho lo sucedido: soy prácticamente abstemio y ha sido un error que no tendría que haber cometido. Pido perdón y os aseguro que he aprendido la lección. Nunca hay que ponerse al volante si has bebido alcohol. Gracias», explicó Bagnaia tras lo ocurrido.

Comienza la remontada

El accidente supuso un punto de inflexión para el piloto de Ducati que hasta el momento no terminaba de encontrar la regularidad. Los resultados en la primera parte de la temporada no habían sido buenos, con sólo 3 victorias y cuatro caídas en 11 carreras. Su último triunfo llegó en Assen, justo antes del viaje a Ibiza.

Bagnaia reflexionó durante el verano y volvió más fuerte que nunca. Tres victorias consecutivas le permitían reengancharse al Mundial y superar a Aleix Espargaró para recuperar el segundo puesto en la clasificación. Después vino el segundo puesto en Aragón que le colocaba a tan sólo 10 puntos de Quartararo. En apenas cuatro carreras, Pecco ya dependía de sí mismo para ser campeón.

El sorpasso se produzco en el GP de Australia, donde su tercer puesto le permitía ponerse al frente de la clasificación con 14 puntos de ventaja. Antes de verano, parecía imposible que el turinés pudiera llegar a Malasia con la posibilidad de ser campeón, pero Quartararo lo evitó y alargó la pelea hasta la última prueba. En Valencia, el italiano no falló y se proclamó campeón del mundo de MotoGP.