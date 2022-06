Fernando Alonso es probablemente el piloto de alta competición más completo del mundo. Ha pasado la mayor parte de su carrera en la Fórmula 1, pero también le ha dado tiempo para probarse en otras modalidades tan importantes y diferentes entre sí como el Rally Dakar, las 24 Horas de Le Mans, el Campeonato Mundial de Resistencia o las IndyCar Series. Una de esas pruebas tiene la capacidad de amilanar a un campeón mundial como Max Verstappen.

«Aprecio lo que hacen, pero esos pilotos están locos. Me genera mucho respeto lo que hacen, pero con todo el tiempo que llevo ya en Fórmula 1 no tengo la necesidad de arriesgar mi vida de esa forma ni de lesionarme las piernas, o lo que sea. No vale la pena ir a por la Triple Corona si hay que hacer eso, digámoslo así», explica el neerlandés.

¿Y a qué competición se refiere el piloto de Red Bull? A las 500 Millas de Indianápolis, que el pasado fin de semana coronaron precisamente a un antiguo piloto de Fórmula 1, el sueco Marcus Ericsson. “Yo intento ser bueno en la F1 y en todo lo que hago, pero no me interesa la Triple Corona», apostilla Verstappen en declaraciones a ESPN.

El logro de Graham HIll

En toda la historia del automovilismo, tan solo el británico Graham Hill ha sido capaz de conquistar esa Triple Corona que reconoce a aquel que gane el Gran Premio de Mónaco de F1, las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis. Fernando Alonso es bicampeón de las dos primeras competiciones y le queda la espina de Indianápolis, una prueba que ha disputado en tres ocasiones.

Sin embargo, rodar en el óvalo del Indianapolis Motor Speedway no seduce a Verstappen, quien sí está abierto a competir algún día en la prueba francesa. «Quizá iría a Le Mans. Me gustan las pruebas de resistencia y quizá compita en alguna de ellas dentro de poco. Pero bueno, tampoco importa demasiado», concluye el actual líder del Mundial de Fórmula 1.