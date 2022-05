Fernando Alonso revela sus problemas físicos: «Todo es un desastre»

Fernando Alonso no se encuentra en perfectas condiciones físicas. El bicampeón mundial arrastra problemas en sus brazos desde el accidente que sufrió en la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia. Ese contratiempo no ha impedido que no se haya perdido ni una carrera del Mundial de Fórmula 1, donde de hecho viene de conseguir su mejor resultado en Mónaco.

«Mis huesos, ligamentos y tendones, todo es un desastre ahora mismo. Necesito dos o tres meses. No hay cirugía, no hay nada que se pueda hacer, sólo descansar. Y, desafortunadamente, cada dos semanas tengo que pilotar. Intento descansar en casa, pero llevará algunos meses», ha explicado Fernando Alonso.

Hace casi dos meses que el asturiano sufrió ese accidente del que sigue sin recuperarse. El percance sucedió en la curva 11 del circuito de Albert Park, cuando un fallo hidráulico bloqueó su caja de cambios y le impidió bajar de la cuarta marcha. Alonso, que venía lanzado en su mejor vuelta, no pudo hacer nada para controlar su coche y se estrelló con ambas manos apretando al volante. Sus quejas se escucharon nítidas por la radio del equipo porque sabía que se la había escapado una gran oportunidad de brillar.

Descanso hasta Azerbaiyán

Posteriormente supo que el accidente fue provocado por un fallo hidráulico en su Alpine y que la pieza que falló fue un anillo de goma de los que se usan para asegurar la estanquidad de los fluidos, una pieza que se emplea en cualquier ducha casera para empalmar el cabezal y la manguera y que apenas cuesta dos euros en cualquier ferretería.

Ahora, la revelación de Fernando Alonso recogida por The Race confirma que todavía no se ha recuperado de aquel suceso. Por delante tiene otros diez días de descanso hasta el Gran Premio de Azerbaiyán, que arrancará el 10 de junio con la primera jornada de entrenamientos libres.