Novedades en el caso de Dani Alves. Un mes después de que el futbolista brasileño fuera condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona, la Audiencia de Barcelona celebrará este martes una vista en la que valorará la petición de la defensa de Alves, que ha solicitado su puesta en libertad.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha sido la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, quien ha solicitado que se celebre esta vista a la que están convocados la Fiscalía y los abogados de las partes. En cuanto al futbolista, la previsión es que seguirá la vista por videoconferencia desde la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde continúa preso.

El pasado 22 de febrero, la sección 21ª de la Audiencia Provincial de Barcelona le impuso una pena de cuatro años y medio de cárcel, así como cinco años de libertad vigilada, que se aplicarán una vez cumplida la pena de prisión. Además, se le prohibió acercarse al domicilio o puesto de trabajo de la víctima a menos de 1.000 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 9 años y 6 meses.

Asimismo, el tribunal le impuso a Dani Alves la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo, cargo público, profesión u oficio relacionados con menores de edad por tiempo de 5 años, a aplicar una vez cumplida también la pena de prisión, y una indemnización a la víctima de 150.000 euros por el daño moral y las lesiones. También tendrá que pagar una multa de 2 meses con una cuota diaria de 150 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal, por delito leve de lesiones, y las costas procesales.

Caso Dani Alves

Sin embargo, Dani Alves podrá salir de su celda en un año, ya que la sentencia no es firme y el periodo máximo en el que puede estar en prisión preventiva es la mitad del tiempo al que haya sido condenado. El brasileño ya ha cumplido un año y dos meses en prisión provisional, por lo que podría salir de la cárcel durante la primavera de 2025 si antes no es condenado en firme. Por esta vía, la defensa del ex jugador del Barcelona no tendrá que solicitar el tercer grado para ponerle en libertad.

El fallo fue recurrido por la Fiscalía que, en un primer momento, pidió nueve años de cárcel para el brasileño. El Ministerio Público considera que se puede aumentar la pena porque no es aplicable la atenuante de reparación del daño esgrimida por el tribunal por los 150.000 euros que el deportista se vio obligado a depositar en el juzgado para pagar una indemnización a su víctima.