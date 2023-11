La Audiencia de Barcelona ha acordado enviar a juicio al futbolista Dani Alves por agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022. En su auto, el tribunal confirma el auto que la instructora dictó al terminar la investigación y decreta la apertura del juicio al futbolista.

Después de este auto, las partes cuentan con cinco días hábiles para presentar sus escritos de calificaciones provisionales, en los que deberán argumentar si Alves debe ser absuelto o condenado y, en este caso, qué pena consideran que se les debe aplicar.

El jugador brasileño ex del Barça lleva en prisión casi un año por la supuesta violación a una joven. La jueza procesó a Dani Alves por un delito de agresión sexual y ésta concluyó que había suficientes indicios para ello, por lo que permanece tras las rejas desde entonces.

La semana pasada salió a la luz la declaración de la víctima, efectuada un 20 de enero, en la que narraba cómo vivió todo. «Él estaba detrás de mí, yo tenía a mi prima delante. Entonces recuerdo que él se apartó y me hizo un gesto como que yo fuera hacia él. Hasta que al final del todo pensé ‘habla con él a ver qué quiere’, y no pensé nada más. Fui hacia allí a hablar con él. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo», explicaba en su declaración la víctima, de tan sólo 23 años.

«Yo no sabía ni me llegué a imaginar dónde me estaba llevando. Entonces, llegamos allí y era una puerta, él la abrió y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, vi que era muy, muy enano, yo creo que en ese momento empezó mi shock. Posteriormente recuerdo que él se sentó y yo le empecé a decir ‘me tengo que ir, me tengo que ir’. Él recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Yo recuerdo decirle ‘no puedo’. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Me insistió en que le tenía que decir que era su putita y a partir de ese momento recuerdo resistirme. Me subió el vestido y me hizo sentarme encima suya», relató la joven en una declaración ante la justicia sacó a la luz Telecinco.

La versión de Dani Alves

Muy diferente es la versión de los hechos que dio el futbolista en una entrevista concedida a La Vanguardia el pasado mes de junio. «Se ha explicado un relato ‘asustadizo’ de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice. Yo entré detrás de ella. Ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberme ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del váter», aseguró.