Rodrigo de Paul ha vuelto a España lesionado tras ganar el Mundial con Argentina. El campeón del mundo con la Albiceleste no entrena con el grupo porque sufre unas molestias en los isquios que no le permiten jugar este jueves con el Atlético de Madrid, y se está viralizando un vídeo junto a Tini Stoessel que no está gustando nada a los colchoneros porque la coge en brazos y salta sin aparente dolor.