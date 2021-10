Renovar cuanto antes a Thomas Lemar se ha convertido en una obsesión para el Atlético de Madrid. El media punta francés, que en el verano de 2020 estuvo a punto de marcharse al Wolverhampton, es ahora una pieza indispensable para Simeone y el club quiere evitar disgustos innecesarios porque su contrato finaliza en junio de 2023. La idea es ampliarle hasta 2026 y aumentar su cláusula de rescisión. Hay que recordar que el Atlético tiene sólo el 70% de los derechos sobre el jugador ya que el Mónaco conserva el 30% restante.

Lemar es insustituible ahora mismo en el esquema ofensivo del Atlético de Madrid. Su importancia en el equipo ha variado de tal forma que no se entiende una alineación sin su presencia en el once inicial. El cambio ha sido tan radical que parecen ya muy lejanos aquellos momentos en los que el club trató por todos los medios de deshacerse del francés. Su salida al Oporto llegó a estar pactada, pero el jugador se negó porque su prioridad era la Premier. El Wolverhampton fue quien más pujó por él, pero finalmente no hubo acuerdo. Una negativa que sería, aunque en aquel instante era imposible saberlo, la mejor noticia posible que podía recibir el Atlético.

El club está decidido a hacer un esfuerzo económico para evitar que le lleguen cantos de sirena a Lemar. El futbolista parece feliz en Madrid, sobre todo ahora que se siente protagonista, y también hay que recordar que su amistad con Griezmann influye. De hecho fue Antoine el que recomendó a su compatriota en 2018, cuando venía de hacer un temporadón en el Mónaco. 75 millones de euros costó su traspaso, en aquel momento el más caro de la historia del club rojiblanco.

Lemar acredita ya dos goles esta temporada, uno al Espanyol y otro al Barcelona. En sus tres anteriores campañas en el Metropolitano no había destacado por esa faceta, y aunque ahora parece otro paso en su explosiva evolución como futbolista está claro que su mejor virtud es la asistencia más que la finalización. De hecho, lleva dos pases de gol en esta campaña y todo hace indicar que engordará sensiblemente sus estadísticas.

La importancia de Lemar en el equipo se sostiene con un simple vistazo a los números. Se lesionó a los 36 minutos del partido de Champions ante el Mónaco y el equipo no pasó del empate a cero. Luego se perdió los partidos ante Athletic, Getafe y Alavés, en los que el Atlético sólo puso sumar cuatro puntos, y volvió al campo en el minuto del choque de la segunda jornada de Champions en San Siro, en un momento en el que el Milan ganaba 1-0. Su salida coincidió con la remontada rojiblanca y se confirmó con su excelente actuación ante el Barcelona en el Metropolitano. Lemar es, a día de hoy, tan esencial para Simeone como pueda serlo Oblak. Por eso hay que retenerlo cuanto antes.