El Atlético trabaja para sacar a Lemar y Galán y fichar dos jugadores más

El Atlético trabaja para sacar a Lemar y Galán y fichar con el hueco que dejen a dos jugadores más, pero las últimas horas de mercado están resultando frenéticas porque en el club no descartan recibir propuestas millonarias por futbolistas como Correa, Riquelme o incluso Oblak. De hecho el fichaje a toda prisa del portero argentino Juan Mosso responde a esta posibilidad. Galán saldrá seguro porque sólo se trata de que elija, pero el caso de Lemar es mucho más problemático porque el francés no ha recibido ni una sola proposición.

El club ha ofrecido al francés por todas partes, pero de momento nadie lo quiere. Simeone ha vuelto a dejarlo fuera de la convocatoria para el partido de esta noche ante el Espanyol, en otro claro mensaje de que no cuenta con él, pero supuesto Lemar no está por la labor de renunciar al contrato que tiene firmado. Ahora mismo es un problema de primera magnitud en el Atlético no sólo porque ocupa una ficha, sino también porque compromete el límite salarial.

El objetivo de la dirección deportiva es traer dos jugadores más: un medio centro y un extremo o un futbolista que pueda adecuarse a diferentes posiciones. Han salido a la palestra nombres como los de Luis Milla o Gabri Veiga que se unen a otros ya antiguos como Javi Guerra, pero lo cierto es que hasta que no haya salidas el Atlético no puede efectuar ningún movimiento. Sigue en la palestra el portugués Matheus Nunes, ofrecido por Mendes.

Gabri Veiga es un antiguo objetivo de Andrea Berta, pero es carísimo. Sólo se podría conseguir a modo de cesión, y no es fácil que salga de Arabia. Sus opciones son muy escasas. En cuanto a Luis Milla, tampoco parece sencillo porque vendría para ser suplente, tiene ya 30 años y el Getafe pedirá bastante dinero. La posibilidad más plausible es la de Javi Guerra, al que el Atlético considera una apuesta muy clara de futuro, pero hay que ver si se puede, sobre todo para cuadrar el fair play.