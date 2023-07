El Atlético se prepara para viajar a Seúl….¿con Joao? Simeone tomará este lunes la decisión final, pero el que seguro que no estará es Kang In Lee, que era su principal señuelo en la gira coreana, pero por el que no se pudo competir con el PSG, que acabó llevándose a un jugador que era una apuesta personal de Miguel Ángel Gil Marín, convencido de que el club no sólo salía ganando deportivamente, sino también económicamente, con el enorme tirón del futbolista en su país y la gran cantidad de patrocinadores que podría haber atraído. Pero no pudo ser.

El equipo aborda el avión este lunes para emprender un largo trayecto que le llevará a disputar dos partidos amistosos, el primero el miércoles ante un combinado de la Liga coreana y otro el próximo domingo ante el Manchester City de Josep Guardiola. Riquelme adelanta su incorporación y renuncia a varios días de vacaciones para subirse a bordo del avión y está por ver qué pasa con Joao y Morata. El madrileño está en plena negociación con varios clubes italianos, pero todo hace indicar que estará hoy en la convocatoria. Más dudosa es la presencia del portugués, que no deja de lanzar mensajes que desafían su continuidad en el club, pero dejarlo en Madrid sería devaluar aún más a un jugador por el que sigue sin haber ofertas concretas, y que constituye un problema de primer orden para el Atlético, que no sabe qué hacer con él y que es consciente de que su imagen está ya demasiado deteriorada.

El último entreno en Majadahonda está programado a las nueve de la mañana tras haber disfrutado de permiso durante este fin de semana. Se trata de una gira mundial que llevará al equipo primero a Corea del Sur y luego a México y Estados Unidos con el objetivo no sólo de obtener ingresos, sino sobre todo de afinar la preparación de cara al debut liguero, que tendrá lugar el lunes 14 de agosto ante el recién ascendido Granada.