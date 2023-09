El Atlético de Madrid tantea el fichaje de Mateu Alemany como director deportivo

El Atlético de Madrid ha iniciado los contactos con Mateu Alemany como director de orquesta de su planificación deportiva. El ex Director del Área de Fútbol del FC Barcelona está en el paro desde el pasado 1 de octubre, tras tomar el control Deco, y no tiene por el momento un proyecto al frente para continuar en los despachos. Es ahí donde entra en escena el club colchonero, seducido por el trabajo realizado por el balear en Can Barça en momento de gran necesidad de los culés.

En el Atleti están tras la búsqueda de un perfil como el de Alemany, un director deportivo que se desenvuelva bien en el mercado, que responda bien ante situaciones de presión y que conozca al dedillo todo lo referente al fair play financiero de La Liga y como adaptarse a él. En eso, mallorquín tiene un máster de su periplo en Barcelona, desde que Joan Laporta llegara a la presidencia con él a su lado.

Mateu Alemany y Miguel Ángel Gil Marín se conocen desde hace años y el dirigente colchonero entiende que el ex culé puede encajar a la perfección en las necesidad de su club, sobre todo ahora que está libre y facilitaría cualquier negociación. Su capacidad negociadora, con numerosos fichajes libres en esta etapa en el Barça, así como su conocimiento de lo parámetros del fair play y dónde están los límites que impone la patronal, le convierte en el objetivo ideal rojiblanco.

Por el momento sólo se han dado unos primeros contactos preliminares entre el Atlético de Madrid y Mateu Alemany, tal y como apunta Mundo Deportivo, con el objetivo de sondear cuál su situación actual y si tiene algún tipo de negociación abierta o proyecto por delante que le limite a iniciar las conversaciones con los colchoneros, aunque ya se la ha transmitido la intención del club de contar con sus servicios.

Tras truncarse la vía del Aston Villa y finalmente salir del Barça, Alemany se encuentra en el paro, desconectado y recargando pilas tras varios años de bastante exigencia y presión en Barcelona. Sin duda, la opción del Atlético de Madrid seduce a cualquier, un club que pelea por todos los títulos y con las ideas claras, para muestra la confianza depositada en el Cholo Simeone, con más de una década en el banquillo.

Kun Agüero, Eric García, Memphis Depay, Dani Alves, Pierre-Emerick Aubameyang, Christensen, Franck Kessié, Héctor Bellerín, Marcos Alonso, Íñigo Martínez e Ilkay Gündogan son los nombres que logró firmar Mateu Alemany en su etapa al frente del mercado culé como jugadores libres, algunos de ellos de gran rendimiento deportivo (Aubameyang, Christensen y Gündogan) y otros económico (Memphis, Aubameyang, Kessié…).

Ferran Torres, Raphinha, Robert Lewandowski y Jules Koundé fueron los cuatro grandes fichajes de la etapa de Mateu Alemany, con los que el club gastó más de 200 millones de euros. En cuanto a cesiones llegaron en estos años tanto Luuk de Jong, Demir, Adama Traoré, Joao Félix y Joao Cancelo, en un bagaje de mercado más que positivo en vista a los números culés.