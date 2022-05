No es cierto que el Atlético no se juegue nada el domingo en San Sebastián. Sobre la mesa están siete millones de euros, la diferencia entre ser tercero o cuarto en la clasificación, lo que repercute enormemente no sólo en los premios que reparte la Liga, sino que impacta también sobre el límite salarial de la próxima temporada.

Ser tercero en el Campeonato implica recibir un premio del 13% de la cuarta parte de los ingresos totales que reciben los clubes profesionales, que por ponerlo en perspectiva ascendieron la pasada temporada 20-21 a 1.444,70 millones de euros, y que en este curso todavía no se han hecho públicos, pero que posiblemente estarán por encima de esa cifra.

Tomando como referencia la pasada temporada 20-21, el campeón se llevó 59.500.000 euros, 52.500.000 el segundo, 45.500.000 el tercero y 38.500.000 el cuarto. Esas cifras corresponden al 25% de los ingresos totales, ya que las otras tres cuartas partes se reparten de la siguiente forma: el 50% al igual entre los 20 clubes y el otro 25% en función de la implantación social de cada entidad.

Es importante destacar que el Decreto Ley de 2015 establece que las ganancias por clasificación se reparten en cinco temporadas de acuerdo al siguiente baremo: un 35% la última, un 20% la penúltima y un 15% las tres anteriores. En consecuencia la posición en la que cada club finaliza la Liga repercute durante los cinco años siguientes, de ahí la enorme importancia de no bajar de la tercera plaza, que ha sido además la peor clasificación del club durante los nueve últimos años, en los que siempre se ha movido entre los tres primeros del Campeonato.

Por supuesto para el Atlético ha supuesto una enorme pérdida económica haberse quedado fuera de la lucha por la segunda posición, ya que no sólo hay siete millones de euros de diferencia entre ser segundo o tercero, sino que también implica quedarse fuera de la próxima Supercopa, que en el caso de los rojiblancos garantizaba unos ingresos de 4,5 millones de euros.

En consecuencia el equipo debe ir a ganar el domingo al Reale Arena para no perder la tercera posición ante el Sevilla, que le lleva el golaverage y que se enfrenta al Athletic de Bilbao en el Sánchez Pizjuán. Para garantizar mantener su plaza en la Liga los de Simeone deben repetir el mismo resultado que consigan los de Lopetegui o, por supuesto, mejorarlo.