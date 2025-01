El Atlético y Giuliano Simeone nunca olvidarán Salzburgo

¿Quién no se acuerda de su primera vez? Salzburgo será destino vacacional fetiche de aquí en adelante para el Atlético en general y Giuliano Simeone en particular. En la ciudad austriaca sellaron los rojiblancos su pasaporte directo a los octavos de final y el futbolista colchonero inauguró el suyo por Europa. Primer gol en competiciones continentales. Ya saben que las primeras veces nunca se olvidan.

El Atlético se traspasa de padres a hijos. Diego Pablo reclamaba más gol y Giuliano Simeone respondió. Con un disparo cruzado, raso y potente batió a Schlager y gritó que aquí está él. Su bramido se escuchó por toda Europa. Más todavía cuando Griezmann anotó el segundo tras una gran transición con Giuliano como protagonista.

Regateó de forma perfecta al meta y cedió para que Antoine anotara a placer. Y después de exhibirse, fue fiel a su esencia. No escatimó esfuerzos ni siquiera cuando los rojiblancos dominaban 0-4. Siempre con piernas y pulmones para avanzar y retroceder. Su nombre, Giuliano Simeone, se escuchaba en todos los transistores de esta jornada europea unificada.

Quién se lo diría al Atlético tras la debacle de Lisboa

Hace no mucho, algo menos de tres meses, el Atlético se diluía en la noche portuguesa. El Benfica le endosó una goleada de esas que dejan marca. Hubo quiénes decidieron dejar de ver a los rojiblancos hasta cambio de rumbo. Y si este miércoles se les ocurrió subirse a la retransmisión, se encontraron a un equipo que acaba la liguilla quinto, entre los ocho primeros y por ende clasificado de manera directa a octavos de final. Desde Lisboa, a excepción del Lille, todo fueron victorias continentales.

Al Salzburgo todavía le queda por madurar

El Salzburgo es un equipo cogido con pinzas. De buenas intenciones, aunque insuficientes resultados. De voluntades no se vive, menos todavía en Europa. La Champions es una competición terrible, que le pregunte el Salzburgo al Atlético cómo se las gasta el torneo. Siempre ha sido un camino tortuoso y con este nuevo formato desde rondas más tempranas. Los austriacos fueron tan voluntariosos como prematuros. Si mantienen el bloque, dentro de unos años competirán, seguro, pero por el momento son tiernos y eso Europa no lo perdona.

Griezmann, que jugón

No estaban siendo sus últimos mejores partidos, ha perdido cierta velocidad punta, pero Griezmann es indiscutible. Y lo será hasta que lleve la rojiblanca. En ocasiones, como en Salzburgo, parece que no está siendo su partido, hasta que aparece y se crece. Lo ha hecho en una cantidad incontable de ocasiones. Apareció en el segundo palo para culminar la gran transición de Giuliano Simeone y luego firmó su doblete. Seis goles en Champions y 16 en lo que va de temporada, y eso que no era su temporada.