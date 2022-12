Atlético de Madrid - Elche: el colista despide un año nefasto

El Atlético despide esta noche (21.30 horas) un nefasto 2022 en el que ha confirmado los pésimos augurios con los que echó el telón a 2021. Fuera de la lucha por la Liga, eliminado de competiciones europeas y en el peor momento de la era Simeone, el equipo recibe al colista Elche, que nunca ha ganado en territorio rojiblanco y que no puntúa aquí desde hace 54 años. Vuelve Joao y Pablo Barrios se mantiene entre los elegidos.

Hace nada menos que 82 días que el Atlético no gana un partido en su estadio, y aunque es cierto que en medio ha habido el parón del Mundial sigue siendo muchísimo tiempo. En concreto desde que derrotó al Girona el 8 de octubre. Desde entonces no ha podido doblegar a ningún rival, ni en Liga ni en Champions, y esa falta de regularidad le ha costado tirar por la borda toda la temporada. Hoy despide el año con la única esperanza de la Copa del Rey. Un premio menor para una plantilla diseñada para pelear por la Liga, pero que desde que conquistó el título en 2021 no ha estado a la altura.

El partido llega además en plena marejada en el vestuario. Cunha ya no está, Joao sigue negociando su salida y es bastante probable que otros jugadores abandonen el equipo porque la temprana eliminación europea ha supuesto una verdadera debacle económico. Un caldo de cultivo peligroso que esta noche podría degenerar en un escándalo si el colista Elche es capaz de hurgar en la herida abierta de los rojiblancos.

Satisfecho por su partido ante el Arenteiro, Simeone mantendrá a Pablo Barrios en el once inicial y alineará arriba a Joao y Griezmann, con el portugués ya recuperado. El francés lleva casi cuatro años sin marcar en Liga en el Metropolitano. Hoy intentará quitarse la espina. Mientras, atrás la duda vuelve a ser la de Giménez. Aparentemente ayer entrenó bien, pero con el uruguayo hay que estar siempre atento porque no sería la primera vez -ni la décima- que se cae del once por molestias musculares a última hora.

El Elche llega con el agua al cuello, con Pablo Machín en el banquillo y cargado de bajas. No ha ganado un solo partido en lo que llevamos de temporada y está lejos de la salvación, a ocho puntos, pero aún no está descolgado. El Getafe, por ejemplo, levantó el año pasado una distancia superior, así que con toda seguridad que vendrá al Metropolitano a competir.

Pita el balear Guillermo Cuadra Fernández, con el que nunca ha perdido el Atlético, y que esta temporada le dirigió en el 0-1 de Mestalla. En el VAR estará Medié Jiménez, que ya es más sospechoso, pero no tanto como la irregularidad de los de Simeone, que está siendo esta temporada su gran enemigo. Un enemigo que está haciendo estragos.