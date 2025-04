El Atlético, el dilema de Mastantuono y el referente de Joao

El Atlético maneja informes excelentes sobre la estrella juvenil de River Plate, Franco Mastantuono, un niño prodigio de 17 años que se ha convertido en la absoluta estrella emergente del fútbol argentino, hasta el punto de que es inminente su convocatoria a la selección nacional. Mastantuono puede moverse por los dos flancos y la media punta, su pierna dominante es la izquierda y ha dejado ya auténticas maravillas en los apenas 12 partidos que lleva disputado con River en 2025. Sin embargo el recuerdo del fiasco de Joao provoca dudas en el club madrileño, que aún no ha dado el paso de plantear una oferta por él.

Hay división de opiniones en el Atlético en torno a este futbolista, que ha generado un acalorado debate en el departamento que dirige Carlos Bucero. Su cláusula es de 45 millones de euros, que es mucho dinero, pero también son conscientes de que la única oportunidad que tendrán de ficharlo es ahora. Si da el salto a un equipo grande europeo y confirma en las grandes Ligas las maravillas que ya ha dibujado en Argentina va a ser absolutamente inaccesible para los rojiblancos. De ahí que se esté sopesando con mucho cuidado lo que hacer.

Al pibe se le ha relacionado con Manchester United, Chelsea y Atlético, pero de momento no ha llegado a las oficinas de River ninguna oferta concreta. En Madrid se tiene un dossier sobre él desde hace meses, cuando irrumpió como una estrella en la Liga argentina y, por supuesto, Simeone está informado de primera mano, aunque aún escuecen los 120 millones que se pagaron en 2019 al Benfica por Joao Félix y nadie quiere repetir un segundo caso como el del menino.

