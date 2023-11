El Atlético, contra su maldición: 20 meses sin ganar fuera en Champions

Reforzado por su increíble racha doméstica de 18 victorias consecutivas, el Atlético se enfrenta mañana en Rotterdam a uno de los pocos demonios a los que no ha podido todavía exorcisar: su esterilidad como visitante en la Liga de Campeones. Se han cumplido 20 meses desde su último triunfo forastero en esta competición, el 0-1 de Old Trafford ante el Manchester United el 15 de marzo de 2022. Desde entonces cada vez que el equipo ha hecho las maletas ha sido para sufrir un verdadero via crucis cuyo último capítulo se vivió en Glasgow con un empate a todas luces insuficiente ante el colista del grupo. El Feyenoord será la siguiente piedra en el camino para los rojiblancos, que necesitan ganar para garantizar matemáticamente su pase a la siguiente ronda.

A dos jornadas del final, el grupo del Atlético está tan apretado que sólo el triunfo en el estadio De Kyup otorga el premio de los octavos de final. Un empate sería un buen resultado, pero no definitivo porque obligaría a como mínimo sacar un punto ante la Lazio en un último partido a vida o muerte, porque los italianos llegarían líderes a Madrid si, como es previsible, mañana se imponen al Celtic en Roma en un choque, por cierto, cuyo resultado se sabrá cuando Feyenoord y Atlético salten al campo.

Los holandeses, que ya han hecho morder el polvo en su estadio a Celtic y Lazio, llegan al partido con un Santi Giménez imperial que lleva ya 16 goles en la Eredivisie, los tres últimos este fin de semana en el campo del Excelsior. Algo descolgados en su Liga, a siete puntos del líder PSV, la Champions es para «el club del pueblo», como se le conoce en su país, el gran objetivo. Superar la primera fase y llegar a octavos colmaría todas las expectativas, y ya en el Metropolitano demostraron que son un equipo temible y sin complejos. Se vienen 90 minutos no aptos para cardíacos.

Simeone recupera a De Paul, cumplida su sanción ante el Celtic, y por supuesto serán de la partida tanto Reinildo como Memphis. El 2-1 de Las Palmas sobrevuela en el ambiente como caja de resonancia del 2-2 en Glasgow o, sobre todo, del surrealista empate en Roma en la primera jornada con gol del portero de la Lazio en el minuto 95. Desde marzo de 2022 todo han sido malas noticias en la Champions como visitantes (1-0 ante el Manchester City, 2-0 en Leverkusen, 2-0 en Brujas, 2-1 en Oporto, 1-1 en Roma y 2-2 en Glasgow). Toca darle la vuelta a la tortilla y no hay mejor momento para hacerlo.