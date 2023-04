Éste no es un duelo de tres, sino de nueve puntos. Esa será la ventaja que le sacará el Atlético al Betis, quinto clasificado, si le derrota esta noche (21.00 horas) en el Metropolitano. O, lo que es lo mismo, los rojiblancos contarán con un colchón de tres partidos para mantener su posición Champions con sólo once jornadas por delante. El Betis, además, es uno de los rivales predilectos de Simeone, que se ha enfrentado nueve veces con ellos en su estadio con el saldo de ocho victorias y un empate. Sin embargo con parecidas estadísticas apareció el Getafe en el Metropolitano y acabó arrancando un empate a uno.

El Atlético llega al partido en un estado impecable de forma. O al menos así estaba antes de que la Liga se interrumpiera por el último parón de selecciones. El equipo ha sufrido una sola derrota en 2023 y viene de sumar tres victorias consecutivas con un saldo de diez goles a favor y sólo uno en contra. Se ha quedado sin Memphis, lesionado con Holanda, pero su puesto lo ocupará un Morata en estadio de gracia que se ha convertido, con diez goles, en el pichichi del equipo apoyado, sobre todo, por las asistencias de un Griezmann que reclama el trono de mejor jugador de la Liga.

Enfrente, sin embargo, el Betis de Pellegrini no está dispuesto a ser un convidado de piedra para mayor gloria rojiblanca. Saben que están ante un partido capital para no perder el tren de la Champions, y aunque llegan con bajas sensibles, sobre todo la de Canales, sancionado con cuatro partidos por descalificar a Mateu Lahoz (que para colmo estará esta noche al frente del VAR), arriesgarán lo máximo para acabar con la racha atlética y quedar a tan sólo tres puntos de distancia en la clasificación.

En una noche plagada de nombres propios, porque hay grandes estrellas en los dos equipos, refulge con especial brillo el del portero esloveno Jan Oblak, que hoy igualará a Godín como extranjero con más partidos oficiales en la historia del Atlético. Superará al uruguayo la próxima jornada en Vallecas, pero antes ha querido recordar al que fue su compañero y amigo, y con el que «hemos jugado juntos mucho tiempo. Ahora no está aquí, pero seguimos en contacto. Me siento feliz por el récord».

Con Oblak rompiendo barreras y Griezmann amenazando a Luis y a Escudero, los dos máximos goleadores de la historia rojiblanca, el partido destila también un rastro de sospecha. Martínez Munuera estará en el campo y Mateu Lahoz en el VAR y la pareja en cuestión tiene al Atlético con la mosca detrás de la oreja porque los antecedentes hablan por sí solos. Por cierto, que se enfrentan el único equipo de Primera al que no le han pitado un solo penalti a favor contra el segundo que más castigos ha lanzado desde los once metros. Es fácil averiguar quién es quién en esta ecuación.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco, Llorente, Koke, De Paul, Griezmann y Morata.

Betis: Rui Silva, Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda, Guido Rodríguez, William Carvalho, Rodri, Juanmi, Ayoze y Borja Iglesias.

Árbitros: Martínez Munuera (campo) y Mateo Lahoz (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.