A tres días del partido de ida de los cuartos de final de la Champions recibe el Atlético (21:00 horas / Wanda Metropolitano) a un enemigo con el agua al cuello que pisará el campo jugándose la vida y que ya le ha amargado la existencia a los rojiblancos en varias ocasiones en el pasado reciente. El Alavés fue el primero que le derrotó esta temporada y el año pasado estuvo a un penalti de privarle del título de Liga. Simeone se queda sin Koke, Correa y Herrera, pero recupera a muchos lesionados. Son tres puntos fundamentales para no perder plaza entre los cuatro primeros, y por eso el equipo no regateará esfuerzos. Se viene noche de alto voltaje en el Metropolitano, que ya ha claudicado en este curso ante dos de los tres que ocupan plaza de descenso, Mallorca y Levante. Hoy ocupará el vestuario visitante el tercero de ellos.

No tiene el Atlético buenos recuerdos de los rivales de la parte baja. Se le atragantan en casa y fuera. Y si no que le pregunten al Cádiz, que le puso un nudo en la garganta a todo el estadio hace dos jornadas, aunque no al nivel de la lipotimia que provocó el Alavés la pasada temporada cuando en el minuto 87 de partido tuvo a su favor un penalti que hubiera desangrado a los rojiblancos con la pérdida de dos puntos vitales de no haber sido por la prodigiosa intervención de Oblak ante el lanzamiento de Joselu. Los problemas ante los vitorianos, además, no vienen de ahora. El equipo de Simeone ha ganado tres de los cuatro últimos partidos que ha jugado contra el Alavés, pero siempre por la mínima.

El Cholo tendrá donde elegir pese a las bajas en medio campo y es probable que dé descanso a alguno de los internacionales que acaban de volver, especialmente a los sudamericanos, que fueron los últimos en incorporarse. En este escenario todo apunta a que De Paul y Suárez serán suplentes -aunque en el caso del uruguayo ya estaba claro-, y la duda es la de siempre con Giménez. ¿Arriesgará con él Simeone o le reservará para el martes? Alternativas tiene para sustituirle. Arriba, en cambio, está clara la dupla Joao-Griezmann que tan bien se está entendiendo y que con toda seguridad repetirá el martes ante el City.

De este modo un once probable podría ser el formado por Oblak, Vrsaljko, Savic, Reinildo, Lodi, Llorente, Kondogbia, Lemar, Carrasco, Joao y Griezmann, aunque eso supondría volver al 4-4-2 de manera temporal. Las entradas de Felipe, Hermoso o incluso de Giménez restablecerían el orden natural y significarían la salida del equipo de Carrasco, al que Lodi está comiendo peligrosamente el terreno.

Pita Melero López, con el que el Atlético inició su recuperación en Pamplona ante Osasuna, pero que también dirigió el 0-2 ante el Levante en el Metropolitano la pasada temporada. Será el tercer partido entre Alavés y Atlético que dirige. En los otros dos la victoria cayó del lado rojiblanco pero..¿quién sabe?