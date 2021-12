Cumplido el objetivo de clasificarse para los octavos de final de la Champions, el Atlético afronta su segunda final de la semana. El domingo se juega la Liga en el Bernabéu ante un Real Madrid que en este momento le aventaja en 10 puntos -aunque con un partido más-. Una derrota ante los de Ancelotti significaría decirle virtualmente adiós a la posibilidad de revalidar el título.

El equipo llega al Bernabéu en una situación límite. Las cuentas pasaban por ganar al Mallorca la pasada jornada y por que el Real Madrid no sumara los tres puntos en Anoeta, pero todo salió al revés y se pasó en un solo día de la posibilidad de visitar la Castellana a sólo cuatro puntos del eterno rival a tener que hacerlo a la kilómetrica distancia de 10 puntos. En este escenario, aunque es cierto que queda pendiente el choque de Granada que puede suponer recortar algo la diferencia, una derrota sería definitiva.

Además el Atlético afronta el partido muy justo de efectivos, sobre todo en defensa, porque a las bajas ya conocidas de Giménez y Savic hay que sumar las de Vrsaljko y Luis Suárez acontecidas en el choque ante el Oporto. Simeone sólo tiene dos centrales sanos, Felipe y Hermoso, por lo que es probable que el francés Kondogbia repita en esa posición tras su buen rendimiento en Do Dragao.

En cambio la baja que no resulta tan dolorosa como hubiera cabido esperar es la de Luis Suárez. El uruguayo no está precisamente en su mejor momento y el brasileño Cunha ha dado un enorme paso al frente. Lleva dos goles consecutivos en Liga y ayer en Oporto dio un recital de cómo utilizar los desmarques de ruptura, un recurso que físicamente no está al alcance ya de Luis Suárez.

Claro que también cabe la opción de que Cunha no sea titular y de que Simeone juegue en ataque con Joao, Griezmann y Carrasco, un recurso que ya ha utilizado en otros partidos esta temporada y que se complementa con la aparición desde atrás del francés Lemar. Otra opción es la de Ángel Correa, que vuelve a estar en un gran momento de juego, y que también podría aparecer desde el inicio.

Sea como sea lo que está claro es que el equipo no puede presentarse en el Bernabéu a especular porque ni siquiera el empate es bueno. Le seguiría dejando a 10 puntos y con la visita de la próxima semana al Sánchez Pizjuán como amenaza de llegar a Navidad a una distancia ya insalvable con respecto al Real Madrid. Por eso Simeone irá a ganar al Bernabéu, un campo que se le solía dar bien, aunque la tendencia ha cambiado en los últimos años ya que suma dos derrotas consecutivas en Liga y no gana allí desde febrero de 2016, cuando lo hizo gracias a un gran gol de Griezmann.