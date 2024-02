La suspensión provisional de Mo Katir por la presunta evasión de hasta tres controles antidopaje ha generado un enorme revuelo en el mundo del atletismo. El deportista español especializado en medio fondo Gonzalo García es uno de los que se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, arremetiendo duramente contra la estrella ahora sancionada por la Unidad de Integridad del Atletismo, al que se refiere como «experto en saltarse la ley».

El sevillano suele condenar con dureza en redes los casos de dopaje, y no ha dudado en atizar en varios mensajes a Katir e incluso a otros compañeros de profesión. «Se le levantará la sanción y lo indemnizarán como en casos anteriores», escribió de manera irónica Gonzalo García nada más conocerse la noticia. Pero poco después fue mucho más allá con ataques duros y contundentes.

Qué crack! Lidera cualquier ranking https://t.co/docxs2gpcq — Gonzalo García (@GonzaloSnow) February 7, 2024

«Otro obstaculista, otro tío que se le da bien saltar. Es un crack en todo» o «poned los semáforos altos, que tenemos un atleta que es experto en saltarse la ley», fueron los mensajes que compartió minutos después en su perfil oficial. Pero el andaluz no se quedó ahí. Adjuntó la captura de la tabla de sancionados emitida por la AIU con el nombre de Katir: «¡Qué crack! ¡Lidera cualquier ranking!», dijo.

El corredor español Mo Katir ha sido suspendido por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) por «una infracción derivada de las normas derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses». «En el día de hoy Athletics Integrity Unit (AIU) me ha comunicado una suspensión provisional ante lo que considera una infracción de las normas derivada de ads Durante la tramitación del procedimiento disciplinario, AIU ha acordado mi suspensión provisional», comienza Katir en un comunicado.

Y es que el corredor español estaba dispuesto a batir el récord de Europa de 5.000 metros este miércoles en Valencia. No obstante, no podrá hacerlo tras esta dolorosa decisión que afecta desde hoy mismo a su actividad deportiva. «Como quiera que no estoy de acuerdo con la citada decisión adoptada porAIU, me dispongo a recurrir la misma ante las instancias correspondientes para poder competir durante la tramitación del procedimiento», añade el comunicado oficial.

«Considero que no existe una infracción derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses. En alguno de los fallos de localización reportados por parte de AIU, me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte», muestra tajante el corredor español, al que esta sanción llega a muy pocos meses de la celebración de los Juegos Olímpicos de París. Se desconoce qué ocurrirá con él pues la sanción acaba de conocerse en el mediodía de este miércoles, horas antes de buscar el récord de Europa en 5.000 metros.

«Durante los últimos meses y años vengo siendo sometido a un gran número de controles de dopaje fuera de competición tanto en muestras de orina como de sangre, sin que se hubiese planteado el más mínimo problema por mi parte», añade. Para finalizar, Katir asegura que se defenderá en los tribunales: «Voy a proceder a defenderme en las instancias que sean oportunas, como no puede ser de otra forma. Por ello, solicito que se respete el derecho a la presunción de mi inocencia hasta que sea tramitado y concluido el correspondiente procedimiento».