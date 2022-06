El aterrador relato de Emerson tras sobrevivir a un atraco: «Entendí que podía morir»

Emerson Royal, jugador del Tottenham y ex de Betis y Barcelona, ha relatado el suceso que vivió hace unos días mientras pasaba parte de sus vacaciones en Brasil. El futbolista se vio envuelto en un tiroteo cuando salía de una discoteca en Sao Paulo y llegó a temer por su vida. Un hombre armado lo atracó e intentó dispararle. Afortunadamente, tanto el futbolista como sus acompañantes resultaron ilesos, pero el suceso tardará en olvidársele. «Entendí que podía morir, que me podía costar la vida. Pero me sirvió de lección para tener cuidado en varias situaciones», dijo.

Emerson Royal aprovechó unos días de vacaciones para viajar a Brasil en busca de desconexión y tranquilidad, sin embargo, el futbolista del Tottenham se vio envuelto en un tiroteo el pasado viernes por la noche. El jugador había salido con algunos familiares y amigos y estaba haciéndose una foto con un policía fuera de servicio, a la salida de un club nocturno. En ese momento, se le acercó un hombre armado. El jugador le dio todo lo que pedía, pero no fue suficiente y éste intentó dispararlo. El propio Emerson y el policía trataron de evitarlo, pero hubo una ráfaga de disparos que, afortunadamente, no alcanzaron ni a Emerson ni sus acompañantes.

El propio Emerson se encargó de relatar el suceso a la televisión brasileña, en uno de los episodios más espeluznantes de su vida. «En aquel momento Dios me controló de alguna manera, porque sentía que no pasaba nada. Me acerqué al ladrón diciéndole ‘tranquilo, tranquilo, te doy lo que quieras’. Cuando le doy lo que quiere, me acerco a él porque ya había visto su mirada malvada. Vi que no estaba allí solo por el reloj”, explicó el futbolista.

“Cuando se lo entregué, se alejó y desenfundó su arma para dispararme. Cuando estaba a punto de hacerlo lo empujé, golpeé el arma y disparó al aire. Fue en ese momento, cuando lo empujé, cuando perdió el equilibrio y el policía le disparó. Cuando le pega el tiro comienza la ráfaga”, añadió en Globo Esporte.

Emerson considera que fue un milagro que nadie de los suyos resultara herido. «Yo digo que fue Dios en ese momento. Porque estábamos en una plaza, había como 15 personas más o menos, una plaza pequeña. Y empiezan a disparar por todos lados y no le da a nadie. Él hizo 17 o 19 tiros, si no me equivoco (…)», comentó el futbolista del Tottenham. «Tenía un arma que era una 9 mm, semiautomática, un arma que no es normal para un ladrón ni para un policía. Entonces entendí que podía morir, que me podía costar la vida. Pero me sirvió de lección para tener cuidado en varias situaciones. Estoy tranquilo ahora», aseguró.