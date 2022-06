Emerson Royal sale ileso de un tiroteo ¡¡con 29 disparos!!

Emerson Royal, ex jugador del Betis y Barcelona y ahora en las filas del Tottenham inglés, sufrió un intento de atraco que, afortunadamente, no dejó fallecidos, pero sí un buen susto en el cuerpo para el lateral zurdo. El futbolista salió ileso de un tiroteo con ¡¡29 disparos!!

Este suceso tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil, ciudad donde el brasileño está disfrutando de sus vacaciones tras la temporada. Un policía le escoltó hasta su coche para que el futbolista pudiera escapar de esa horrenda situación.

«Después de salir de un evento, el guardia de seguridad que lo reconoció, pidió tomarse fotos con él y se ofreció a llevarlo a su auto. Fue entonces cuando Royal sufrió el intento de robo, a punta de pistola, donde el bandido le pidió su reloj y otros objetos personales», comentó el representante de futbolista, Emerson Zulu, sobre este acontecimiento.

«Cuando el bandido se dio cuenta de la seguridad, solo recordamos el intercambio de disparos y esquivamos. No recuerdo bien, fue todo muy rápido y la adrenalina corría», siguió explicando el agente del futbolista carioca.

Una película de terror

Zulu también añadió que todo esto no quiere que le pase factura a su jugador y le pondrá en manos de los mejores psicólogos: «Ya me he puesto en contacto con el entrenador mental, el psicoanalista Lincoln Nunes y el neurocientífico Fabiano de Abreu. No quiero que nada de esto perjudique su estado mental», concluyó.

«Lo que pasó fue digno de una película de terror, no se lo desearía a nadie. Cuando empezaron los disparos, todo el mundo empezó a correr de un lado al otro», explicó el padre del jugador, que también se encontraba junto a él.