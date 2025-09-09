Ataque a Ancelotti: «Me incomoda, su piel no es verde y amarilla»

La presencia de Carlo Ancelotti en la selección brasileña no ha gustado a todo el mundo. Abel Braga, entrenador brasileño con bastante experiencia en su país, se mostró muy crítico con el técnico italiano, del que dijo que le «incomoda» porque «su piel no es verde y amarilla». El ex del Real Madrid es el primer extranjero que dirige a la canarinha, lo cual no ha gustado mucho a un Abel que se muestra partidario de apostar por el producto local en el banquillo.

«Me incomoda. No estoy hablando de la calidad de la persona, todos los que lo conocen personalmente dicen que es muy bueno. Solo que uno se abre la chaqueta y la piel no es verde y amarilla. Los cinco títulos mundiales fueron conquistados por brasileños, entonces queda una cierta tristeza, porque nadie cree en el entrenador brasileño. Por los resultados, en los clubes pasa lo mismo», comenzó diciendo el preparador brasileño sobre Ancelotti.

Brasil llevaba varios años detrás de Carlo, pero el italiano había rechazado las ofertas en varias ocasiones porque quería seguir en el Real Madrid. Pero este verano, visto que su etapa en el club blanco había terminado, decidió dar el sí a la selección brasileña y comenzar una nueva aventura en los banquillos, dirigiendo a una selección por primera vez en su carrera.

Abel Braga se mostró muy crítico especialmente con el rendimiento de la pentacampeona del mundo en el debut de Ancelotti, donde empataron a cero frente a Ecuador en Quito. «El primer partido de Ancelotti fue feo, pésimo, el equipo nervioso, echado atrás. Me sorprendió al día siguiente ver los comentarios. No se hablaba de la actuación, se decía que Brasil estaba más cerca del Mundial. Si hubiera sido Dorival o Diniz, no habría sido así, habría habido palos todo el tiempo. Como hubo ese alivio por parte de la prensa, eso se trasladó a los demás partidos», comentó en una entrevista en Globo Esporte.

«Espero estar equivocado, pero no creo que vaya a ser campeón mundial. Aún habrá que esperar un poco más. Esa otra generación, con Endrick, Estêvão, esos muchachos van a conquistar. Son todos fuera de serie», agregó Braga, que cree que Brasil no ganará su sexto Mundial el año que viene, pero confía en que esta generación les dé grandes alegrías a los brasileños.

No obstante, no todo fueron ataques contra Ancelotti, Braga también se deshizo en elogios hacia la evolución del equipo y destaca que esta selección vuelve a ilusionar y a ocupar las portadas de los periódicos, como antaño: «Antes, cuando la selección iba a jugar, se colocaban banderas en la calle, era noticia de portada en el periódico, y se recuperó un poco eso en el partido contra Paraguay. Una forma de jugar un poco diferente, con buena intensidad, creo que va a tener una buena secuencia».