Aston Martin desvela el coche que liderará carreras de Fórmula 1 con total seguridad

Aston Martin es ya una de las escuderías asentadas en la Fórmula 1 y de la mano de Fernando Alonso dio un gran salto de calidad la pasada temporada, en la que quedaron quintos en el Mundial de Constructores, con el piloto español cuarto en la clasificación de pilotos.

La escudería británica vuelve a contar con Fernando y con Lance Stroll este año y en la primera carrera en Bahrein ambos pilotos puntuaron, aunque quedaron en unas peores posiciones respecto al Gran Premio del año pasado. Alonso finalizó en novena posición y Lance llegó a meta en décima posición.

Aston Martin sigue creciendo en la F1 y no solo en lo que es la escudería en la que están Fernando Alonso y Lance Stroll. La marca británica también lleva el mítico Safety Car, el coche de seguridad que aparece en las carreras cuando hay algún accidente o incidencia. Y para este año ha aparecido un nuevo Safety Car.

El Aston Martin Vantage Safety Car debutará en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Arabia Saudí que arranca este jueves, 7 de marzo, día en el que se harán los primeros entrenamientos libres. Como ya ocurrió en Bahrein la carrera se celebra en sábado con motivo del Ramadán.

Para aumentar la carga aerodinámica, se ha instalado un nuevo alerón trasero en una posición específica con un perfil Gurney modificado. La nueva barra de luces de la FIA también recibe un nuevo perfil aerodinámico, puesto que cada milisegundo es vital cuando se rueda delante del resto de coches de F1 , con neumáticos que se pueden enfriar rápidamente.

Dentro del Aston Martin Vantage Safety Car se han incluido múltiples sistemas para ayudar a desempeñar sus funciones al piloto, Bernd Mayländer, y copiloto. Los asientos de serie se han reemplazado por asientos Pole Position para sujetar mejor a los dos ocupantes.

Introducing the new Aston Martin #Vantage Official FIA Formula 1 Safety Car 🟢#F1 #Formula1 #AstonMartin pic.twitter.com/a8RJa8tCdB

— Formula 1 (@F1) March 5, 2024