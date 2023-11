Aston Martin anuncia el ‘sustituto’ de Fernando Alonso en Abu Dabi

Aston Martin ha hecho oficial la renovación de Felipe Drugovich como piloto reserva en 2024 y, además, sustituirá a Fernando Alonso en los libres 1 del GP de Abu Dabi. «El equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One se complace en confirmar que Felipe Drugovich continuará en su papel de piloto de prueba y reserva para 2024. El Campeón de Fórmula 2 de la FIA de 2022 también participará en la FP1 en el GP de Abu Dabi», reza el comunicado del equipo británico.

«Estoy muy orgulloso de seguir trabajando con Aston Martin por segunda temporada. Este año, he aprendido muchísimo, no sólo en la pista, sino también trabajando con los ingenieros en el simulador y en el programa de desarrollo que fue diseñado para mí. Estoy orgulloso de la contribución que he podido hacer y contento de haber podido ayudar a avanzar en el desarrollo de AMR23», comienza diciendo Drugovich tras conocer que pilotará el Aston Martin de Fernando Alonso en Abu Dabi.

«Ahora mi atención se centra en la preparación para la próxima sesión de FP1 en Abu Dabi. Ya tengo muchas ganas de volver a conducir el AMR23 y del trabajo que haré con los ingenieros durante el invierno para prepararme para 2024», prosiguió el piloto brasileño. «Quiero agradecer a todo el equipo por su increíble apoyo durante los últimos 12 meses; y un gran saludo a mis socios brasileños, XP, Porto y Banco Master, que me han apoyado en cada paso del camino. Siento que hay muchas cosas que podemos lograr como equipo en el futuro», concluyó.

De esta manera, el equipo Aston Martin cumple con la obligación de contar con un rookie en dos sesiones de FP1 a lo largo de la presente temporada. El brasileño ya sustituyó a Lance Stroll en el FP1 del GP de Italia en Monza y ahora saltará a la pista con el monoplaza del bicampeón del mundo de F1 nada más y nada menos en la última carrera del 2023 en Abu Dabi.

Aston Martin alaba la labor de Drugovich

Mike Krack, director de Aston Martin, habló del trabajo de Felipe Drugovich como piloto reserva y probador: «Todos en el equipo Aston Martin Aramco Cognizant Fórmula One están increíblemente contentos de que Felipe se quede con nosotros en 2024. Es una cara familiar dentro del equipo; comprende las exigencias particulares del puesto, tiene una tremenda ética de trabajo y ha demostrado su velocidad y experiencia después de haber sustituido magníficamente a Lance Stroll lesionado durante los test de pretemporada en Bahrein».

«Cada vez que se pone al volante, vemos claramente la fuerza de su contribución: su ritmo, su respuesta y su compromiso son extremadamente valiosos para nuestros ingenieros. Ya estamos deseando que complete su temporada con estilo con otra oportunidad de conducir el AMR23 durante la FP1 del Gran Premio de Abu Dabi. Esperamos tener juntos otra temporada productiva el próximo año», comentó.

Así, Drugovich continuará con su programa de desarrollo de pilotos con el equipo Aston Martin, con el que ya ha completado más de 6.000 kilómetros en un coche de F1 y más de 20 días en el simulador desde que se unió a los verdes en 2022.