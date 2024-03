El español Juan Ayuso ha sido el vencedor en la primera jornada de la Tirreno-Adriático, aunque ha sido el equipo Visma quien se ha convertido en inesperado protagonista de la ronda italiana debido al casco que han estrenado sus ciclistas. Se trata de un diseño revolucionario que no ha dejado indiferente a nadie y que en teoría proporciona una ganancia aerodinámica en etapas contrarreloj como la de este lunes.

El equipo holandés se asoció con la marca estadounidense Giro, especializada en el diseño de cascos para ciclistas, para estrenar este modelo inédito. «Es un proyecto que lleva más de un año en marcha. El objetivo es crear un casco de contrarreloj aún mejor que el del año pasado. Durante este invierno hemos probado exhaustivamente el casco utilizando prototipos y escaneos de posición de varios corredores, incluidos Jonas Vingegaard y Wout van Aert, entre otros», explicó Mathieu Heijboer, director de rendimiento del equipo Visma.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico

Recon time. 👀

Excited to use our brand new innovative Giro helmets for the first time. 🚀 pic.twitter.com/B7uj77Iwq9

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 4, 2024