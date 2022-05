Sol Pérez es una de las grandes celebridades de Argentina. Hablamos de una influencer de 27 años que ha triunfado en la televisión de su país como chica del tiempo y como presentadora de otros programas. Pero, más allá de la pequeña pantalla, la joven es un reclamo absoluto en las redes sociales, donde tiene más de seis millones de seguidores.

Una Sol Pérez que presume de cuerpo escultural y que habitualmente publica ardientes fotos y vídeos con muy poca ropa. Su figura no es fruto de la casualidad, sino de su duro trabajo. Así, acostumbra también a compartir sus rutinas de entrenamiento junto a su pareja. La televisiva, declarada hincha de River Plate, también participó en la edición argentina de MasterChef Celebrity, que le catapultó todavía más a la fama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sol Perez (@lasobrideperez)



Sol Pérez es una de las personalidades que está tomando más trascendencia en los medios de comunicación en su país, pues en poco tiempo ha sabido ganar gran relevancia. Actualmente forma parte de dos de los canales más vistos por los argentinos, Canal 26 y El Trece, donde despliega su talento y su química con las cámaras.

Una de sus grandes competidoras en el mundo de la televisión es sin duda Romina Malaspina, con la que ha tenido algún enfrentamiento. De hecho, a esta última no le gustó hace unos años cuando le compararon con Sol Pérez y respondió así: «Es compañera en el mismo informativo, por ahí va el perfil. Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos».