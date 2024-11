Así ha sido el debut de Forlán en el tenis profesional: ovación, puntazos y derrota

Del césped a la tierra batida. De calzarse botas de tacos a zapatillas de suela exterior. De rematar a portería a hacerlo para superar la red. De marcar gol a restar un servicio. Del balón a la raqueta. Del fútbol al tenis. Esa ha sido la metamorfosis que ha experimentado Diego Forlán tras su retirada de los terrenos de juego.

El exfutbolista del Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid e Inter de Milán, entre otros, ha debutado a sus 45 años en el Uruguay Open, torneo Challenger 100 perteneciente a una categoría inferior a los ATP 250. Lo ha hecho en dobles, junto a Guillermo Coria, quien fuera finalista de Roland Garros en 2004.

El Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo, donde Forlán entrena, llenó su pista central para presenciar la reconversión del deportista uruguayo hacia el tenis. Vibraron con varios puntazos sobre la red del ex futbolista que provocaron la ovación. Como aspecto llamativo, destaca que el charrúa empuñó la raqueta con la mano izquierda, mientras que en el fútbol, pese a su gran habilidad con ambas piernas, era diestro.

Pese a la derrota (6-1, 6-2) ante la pareja boliviana formada por Borja Arias y Federico Zeballos, Forlán dejó detalles de su calidad para delicia del público. «Estoy muy agradecido por haber podido jugar con Fede Coria, no es fácil para él jugar con un amateur al lado. Nunca habría imaginado o soñado esto, es bonito medirme a profesionales y hay que tener valentía para hacerlo. El ambiente en la pista fue espectacular con el apoyo de mi familia y mis amigos. Fue un momento muy especial y lo disfruté. Me sentí un poquito jugador de tenis», aseguró Forlán.

Forlan magic touch, just like the World Cup 2010 🇺🇾 😉 #ATPChallenger | @DiegoForlan7 pic.twitter.com/LivsUEV8XK

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 14, 2024