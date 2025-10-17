Así es Sasha Ferro, la influencer que asegura tener sexo todos los días con su nuevo novio futbolista

La influencer argentina Sasha Ferro está revolucionando las redes sociales con sus últimos posados en Instagram, que coinciden con un gran momento en lo sentimental para la argentina. Y es que la famosa influencer ha iniciado una relación amorosa con un conocido futbolista, algo de lo que habló con sinceridad durante su entrevista con el tiktoker Franco Tita, una charla que se está haciendo viral por varias cosas de las que dijo.

La argentina desde hace años ha sido relacionada con diferentes jugadores de su país como Alejandro Garnacho o Enzo Fernández, pero ahora ha encontrado el amor con Diego Tarzia, futbolista que juega en CA Independiente. La joven también está dando mucho que hablar tras publicar nuevas fotos con un conjunto de minifalfa y chaqueta de cuero, junto a unas botas y una camiseta básica blanca en un museo del ferrocarril. «El karma está llegando a ti», en Instagram; y «Ella es un escandalo», «Vos sos un escándalo», «Sos hermosa», «La más hermosa de Argentina» o «Qué minesota», le decían muchos de sus seguidores.

Los líos de Sasha Ferro

Una relación con el jugador argentino que coincide con el paso adelante que está dando contra una de sus ex parejas, considerado primer youtuber de Argentina, Gonzalo Goette a quien anunciaba que iba a dar un paso adelante porque le «debe mucha plata». Una pregunta que ella misma respondía: «Estoy en un proceso legal. Intenté ir por las buenas: ‘arreglémoslo nosotros, no hace falta un abogado…», pero pasaron tres años y…», dejaba caer que aún no estaba solventado.

Aunque dejaba ver que no sólo era un tema económico: «A parte, no es tanto por la plata. Es un tema de que es algo mío, osea, me corresponde», dejaba claras sus intenciones. Un caso que ahora está en vías de buscar una solución como ella misma admite y que, mientras tanto, simplemente se encarga de disfrutar de su vida junto a su nuevo novio, el futbolista Diego Tarzia.

No fue lo único que comentaba, ya que también desveló cuando prefería mantener relaciones sexuales: «De noche», admitía. Una información que ampliaba un poco más al ser repreguntada si no le gustaba por la mañana: «Muy difícil. No, aparte no me levanto nunca de mañana». Una pregunta que llevó a otra y quería saber cuántas veces a la semana tenía relaciones sexuales, y ella fue muy clara ahora que tiene novio: «Esto depende si estas de novia, si no estás de novia… En este momento una vez por día, o sea, siete sí o sí».