Así queda la clasificación de la Liga tras la derrota del Girona contra el Athletic Club

El Girona se sigue alejando del Real Madrid en la clasificación de la Liga EA Sports tras su derrota contra el Athletic Club en San Mamés por 3-1. Una vez disputados todos los partidos de la jornada 25, el equipo de Carlo Ancelotti sigue líder a seis puntos de los catalanes pese a su pinchazo en Vallecas, donde empató contra el Rayo Vallecano después de adelantarse en el minuto 3 con un gol de Joselu Mato.

El choque se comenzó a torcer para los blancos antes del descanso, cuando Raúl de Tomás empató de penalti tras una mano en el área de Eduardo Camavinga. Ya al término del partido, Dani Carvajal fue expulsado por una polémica doble amarilla y con esa acción se agotaban todas las opciones del Real Madrid para llevarse los tres puntos.

Eso dejó la puerta abierta a un Girona que no supo recortar la ventaja de su rival por el título y no sólo eso, sino que la amplió. Los de Ernesto Valverde abrieron la lata en el minuto 2 con gol de Álex Berenguer, que no para de aparecer en los partidos grandes. Tras el descanso despertaron los de Míchel y Tsygankov anotó el tanto del empate en el minuto 49.

Pero el extremo del Athletic iba a volver a golpear en el minuto 56 para darle la victoria a su equipo y seguir acercándose a la Champions League. Luego, Iñaki Williams haría el tercero y último gol de los suyos, pero Eric García recortaría distancias rematando de cabeza un buen centro para dar alas al Girona a un cuarto de hora del final.

Con la derrota, el Girona queda en una situación delicada, pues el Barça está a dos puntos y del Atlético de Madrid a cinco. Por un lado, los culés ganaron con suspense un partido en Balaídos cargado de polémica por la decisión final de Pulido Santana con el penalti de Robert Lewandowski. El polaco anotó un doblete y pudo dar la victoria a su equipo desde los 11 metros tras el empate de Iago Aspas.

La pena máxima se repitió por la posición ilegal de Guaita y la segunda debió repetirse porque Raphinha se metió en el área antes de tiempo. Sin embargo, el partido murió con el tanto postrero de Lewandowski y el Barcelona agarraba tres puntos vitales para seguir enganchado a la pelea por el título. Los de Xavi Hernández están a dos puntos del Girona y a ocho del Real Madrid en la clasificación de la Liga.

Y por otro lado, el Atlético ganó sobradamente en el Civitas Metropolitano endosándole una manita a Las Palmas. Los del Cholo Simeone ganaron por 5-0 con un doblete de Llorente, otro de Correa y un último gol de Depay. Los rojiblancos, que se despidieron de la Liga en el Pizjuán, están cuartos a tres puntos del Barcelona, cinco puntos del Girona y 11 del Real Madrid, por lo que el título parece un imposible.

El Girona se complica en la clasificación de la Liga